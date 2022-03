Carlos Antonio Velez revela seus dois melhores jogadores da história do futebol colombiano

Carlos Antonio Vélez, que tem estado ativo nas redes sociais nos últimos dias comentando sobre o fracasso da equipe colombiana em não comparecer à Copa do Mundo Qatar 2022, anunciou quem são os dois melhores jogadores da história do futebol nacional. É impressionante que nenhum faça parte da geração que qualificou o Brasil em 2014.

O analista, homenageado por sua carreira de 50 anos no jornalismo esportivo, foi convidado na Win Sports, onde foi entrevistado, pelo jogador de futebol que mais gostou. Embora ele tenha dito que a decisão é difícil, dado que cada época tem suas referências, ele destacou Willington Ortiz e Faustino Asprilla.

Willington Ortiz vestindo a camisa Millionarios.

Quanto a Ortiz, tetracampeão do América de Cali, presente em quatro eliminatórias com o Tricolor e escolhido como o melhor futebolista colombiano do século XX pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS), ele comentou:

Sobre Faustino, lembrado por seu comportamento no campo de jogo, mas também por quão decisivo ele marcou, ele comentou: “O segundo é definitivamente uma das minhas grandes fraquezas do futebol, Asprilla, foi um jogador extraordinário”.

Faustino Asprilla, na Copa do Mundo FIFA de 1998 na França, enfrentando a Romênia. Imagens Getty

Quanto ao jogador mais à frente de seu tempo devido às suas condições técnicas, só que desta vez internacionalmente, ele respondeu sem hesitar que para ele era o holandês Johan Cruyff, considerado o melhor jogador de futebol do século XX, atrás de Pelé. “Ele foi o primeiro em intensidade, em pressão, o primeiro a fazer todas aquelas coisas que são novas hoje... Aquele homem marcou uma rota na qual hoje, todo mundo está tentando jogar”, disse.

Após o fim dos playoffs na vitória pela menor diferença sobre a Venezuela, Carlos Antonio Velez criticou tanto os treinadores que lideraram a Colômbia quanto os jogadores. Em primeira instância, ele disse: “Estávamos vacilantes... para a Rússia estávamos “consertando” a classificação com o “Pacto de Lima” e, agora, por um ponto, ficamos de fora. Os atores DT e solidários são responsáveis. Eles distribuíram pontos para tirar Queiroz e Rueda não conseguiu. Falha no personagem e na atualização. Fim do ciclo.”

Depois, ele fez um comentário que gerou polêmica nas redes sociais e as reações de alguns jogadores de café que tiveram experiência na Copa do Mundo, como Carlos Valdés. A nota de Velez, na qual, entre outras, aludiu a James Rodriguez foi:

Enquanto isso, a resposta de Valdés, um dos jogadores-chave na Copa do Mundo Brasil 2018, foi: “E muitos foram levados a acreditar que ir a uma copa do mundo era fácil e que ele liderava um taxista e que tinha que sair porque não foi campeão mundial desta geração”. O tópico de discussão nos próximos dias será quem deve liderar a equipe e liderar a mudança geracional, um dos nomes que soa como o do técnico argentino Marcelo Bielsa.

