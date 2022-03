Burocracia e um rápido aumento: os traços do registrador Alexander Vega que eles ainda se lembram em Chia

Nas últimas semanas, o nome de Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional da República da Colômbia, tem tocado em todo o país, que ocupa esse cargo desde 2019. Alguns setores pediram o chefe deste polêmico funcionário, após o escândalo de suposta fraude nas últimas eleições legislativas, além disso, ele também foi acusado de não prestar declarações à mídia e simplesmente delegar alguns membros do cartório, no entanto, Vega registro de liderança é curto, uma situação que causa suspeita devido à sua rápida ascensão a uma posição tão importante.

Segundo o Noticias Uno, o registrador de 42 anos escalou rapidamente para o Registro Nacional do Estado Civil, sem ter uma longa história em cargos semelhantes, porque depois de ter sido eleito pelo Supremo Tribunal de Justiça, pelo Conselho de Estado e pelo Tribunal Constitucional em 2019, muitos questionou a chegada do registrador a esta posição, levando em conta que, entre os 54 candidatos registrados, ele foi escolhido após vários testes e a apresentação de seu currículo.

Um dos candidatos ao cargo de registrador, na época, disse à Revista Cambio que a subida repentina de Vega foi resultado de um ano e meio de campanha, porque segundo ele, Vega conseguiu gerar afeto nos presidentes do Tribunal Constitucional e do Nacional Eleitoral Conselho com presentes e presentes diferentes, e é por isso que tornou possível ganhar o apoio de vários políticos e juízes.

No município de Chía, Cundinamarca, Vega Rocha iniciou sua carreira apesar de ser natural da cidade de Miraflores, no departamento de Guaviare. Depois de se formar em 2004 como advogado, de acordo com a Revista Cambio, o atual registrador obteve o apoio direto do então prefeito de Chía Fernando Sánchez, que o endossou para se tornar um representante dessa jurisdição.

Embora essa posição não seja importante para alguns colombianos, de um momento para o outro depois de deixar o cargo e trabalhar em alguns casos como advogado, o atual registrador Alexander Vega, foi contratado para o distrito e surpreendentemente se tornou juiz do Conselho Nacional Eleitoral, Revista Cambio foi capaz de determinar que diferentes fontes eles destacaram as características de relações públicas que Vega tem, além de seu discurso rápido para seus pares.

Segundo o Noticias Uno, na época a Câmara Municipal de Chia teve uma forte controvérsia sobre a eleição de Alexander Vega como representante, já que naquela época ele não tinha nenhuma experiência profissional relacionada ao cargo, além disso, o funcionário teria sido o único candidato à posição da personalidade. Da mesma forma, de acordo com este meio de comunicação, diferentes políticos do município de Cundinamarque o consideram seu chefe.

O registrador esteve envolvido em vários escândalos de aumento do orçamento para as entidades onde esteve, porque naquela época o Conselho de Chia aprovou um grande orçamento econômico para expandir a planta de pessoal neste município, tal reestruturação foi exigida pelo Conselho de Estado. Nesse caso, esses postos teriam a intenção de ser preenchidos por cargos burocráticos.

Entre esses honorários controversos de registrador estaria Jorge Enrique Ramírez, ex-conselheiro da chia e nomeado por Alexander Vega, como registrador municipal naquele município, da mesma forma, Adriana Esmeralda Camejo Ríos, cunhada do Registrador Vega, que trabalha como Diretora de Receita e Finanças na Chía Secretaria do Tesouro na liderança atual.

Noticias Uno também foi capaz de especificar que o prefeito de Chía, Luis Carlos Segura, reside em uma casa de propriedade do registrador Alexander Vega, ele certamente esclareceu à referida mídia que paga um aluguel mensal e que conhece Vega Rocha há mais de 18 anos.

