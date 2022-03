Bônus Yanapay, Wanuchay e todos os subsídios que ainda estão em vigor: como e até quando coletá-los

O governo peruano disponibilizou vários títulos para diferentes setores. Esses subsídios econômicos pretendem ser um apoio financeiro temporário para permitir que os beneficiários enfrentem os estragos da pandemia que gerou instabilidade de preços na cesta básica de famílias, suprimentos necessários para o trabalho e outras coisas na vida cotidiana.

Começaremos com o bônus que está prestes a terminar e é o bônus para trabalhadores formais que ganham menos de 2.000 soles. Os detalhes abaixo.

BONO 210:

Este bônus foi dado pelo Estado a todos os trabalhadores formais que têm um salário igual ou inferior a 2.000 soles. No caso dos trabalhadores do Estado, eles foram os primeiros a receber esse benefício e, no caso dos trabalhadores do setor privado, também receberam o benefício, mas lembre-se de que você deve recebê-lo hoje porque não haverá outra data para coletar as 210 solas.

Requisitos para o bônus 210:

- O trabalhador deve estar devidamente registrado com seu DNI no formulário eletrônico do empregador nos meses de julho ou agosto ou setembro de 2021.

- Os trabalhadores não podem pertencer às modalidades de formação profissional ou ser pensionistas.

- Para maior precisão nos critérios de elegibilidade, sugere-se que o artigo 5º da Resolução Ministerial nº 241-2021-TR seja revisado.

Se você atender aos requisitos, deverá inserir o seguinte link e confirmar o pagamento do seu bônus: https://bono210.essalud.gob.pe/

FATO: Todos os beneficiários do título 210 soles podem tirar suas dúvidas, reclamações ou consultas na linha direta gratuita fornecida pelo Estado para todos os cidadãos: 0800 1 6872.

A data máxima para receber esse bônus é até hoje, 31 de março deste ano.

BONO YANAPAY:

A entrega desse bônus começou em setembro de 2021 e também foi dada para apoiar as famílias mais vulneráveis do país que perderam o emprego ou estavam em uma situação de pobreza. Esse valor é de 350 soles.

Para descobrir se você é um beneficiário, você deve inserir o link correspondente e inserir seus dados, como seu ID, data de emissão e marcar “Eu não sou um robô”. Você também aceita a “política de privacidade”.

Link Bono Yanapay: https://consultas.yanapay.gob.pe/#/

FATO: Todos os usuários que tiverem dúvidas, dúvidas ou inconvenientes em relação ao voucher, podem entrar em contato com a linha telefônica gratuita do governo e é o número 101.

Este bônus só pode ser sacado até 30 de abril deste ano.

BONO WANUCHAY:

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação (Midagri) também está entregando um vínculo para pequenos agricultores e é o Wanguchay Bond de 350 soles. O pagamento foi feito desde 18 de janeiro de 2022.

Para saber se você é um beneficiário deste voucher, você deve inserir o link abaixo e inserir o número DNI, o dígito de verificação e a data de emissão do DNI . Marque a caixa “Eu não sou um robô” e “Aceito a política de privacidade” e, finalmente, clique na caixa verde que diz “Veja se você é um beneficiário”.

Este é o link oficial: https://wanuchay.midagri.gob.pe

DICA: Lembre-se de que se você tiver alguma dúvida, problema ou dúvida sobre o Bônus Wanguchay, entre em contato conosco através do seguinte e-mail: consultaswanuchay@midagri.gob.pe

