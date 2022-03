Aida Victoria Merlano saiu para defender Francia Márquez dos comentários de Marbelle: “Obviamente isso não representa você”

As polêmicas mensagens que a cantora Marbelle enviou à candidata à vice-presidência Francia Márquez nos últimos dias não passaram despercebidas pela influenciadora Aida Victoria Merlano, que por meio de suas redes sociais não hesitou em sair para defender a ativista ambiental.

É preciso lembrar que há alguns dias a cantora tecnocarrilera divulgou um comentário racista sobre Francia Márquez: ela a comparou nas redes sociais a 'King Kong'. A polêmica se espalhou por dias e até se espalhou sobre o atual senador pela Colômbia Humana, Gustavo Bolívar, que, em uma tentativa muito fracassada de “defender” seu parceiro político, acabou sendo descrito como “racista”.

Em resposta aos comentários polêmicos, durante um debate vice-presidencial organizado pela revista Semana, a jornalista Vicky Davila perguntou à candidata se ela tinha alguma mensagem para enviar a Marbelle na frente de suas postagens nas redes sociais, ao que ela respondeu: “Eu lhe envio um abraço ancestral”.

A cantora não hesitou em continuar a polêmica e usou sua conta no Twitter para responder a Francia Márquez:

Embora a França não tenha se manifestado novamente, a influenciadora Aida Victoria Merlano não deixou passar o novo comentário da cantora tecnocarrilera contra a ambientalista e usou suas redes sociais para defendê-la.

Por meio de sua conta no Twitter, a criadora do conteúdo disse a Marbelle que Francia Márquez claramente não poderia representá-la, pois indicou que, enquanto a ambientalista fala por amor, a cantora só o faz por ódio.

A forte resposta da geradora de conteúdo aos comentários de Marbelle contra a candidata presidencial foi aplaudida por seus apoiadores, que a apoiaram e garantiram que a cantora tem um discurso de ódio.

“Bem dito, esta senhora carece de educação e acima de tudo humildade, que acredita em si mesma por Deus”, “Ela é devorada pela pobreza de sua alma, não vale a pena se desgastar com alguém assim”, e “Do ódio, ressentimento e do vazio que ela carrega dentro... No romance, o pai traiu a mãe com uma mulher negra. É por isso? É daí que vem o seu racismo?” , foram alguns dos comentários que os fãs do influenciador escreveram.

Mesmo alguns internautas que alegaram não ser seguidores de Petro aproveitaram o trino de Aida Victoria para expressar sua total rejeição aos ataques de Marbelle a Francia Márquez:

Embora no momento a cantora tecnocarrilera não tenha comentado a mensagem de Merlano, sua conta no Twitter mostra que, nas últimas horas, ela se dedicou a compartilhar trinados daqueles que apóiam os comentários que fez contra o ativista ambiental.





