Acionistas da Ecopetrol aprovaram aumentar os dividendos para $280 por ação em 2022

A Assembleia Geral de Acionistas da petrolífera colombiana, Ecopetrol, aprovou o pagamento de um dividendo de $280 por cada ação ordinária.

O endosso da proposta do Conselho de Administração da empresa, de um dividendo de $243 por título (60% do lucro) equivalente a um pagamento de 59,8% do lucro líquido da Ecopetrol e um extraordinário $37 por título (9% do lucro), em suma, é 16 vezes mais do que o pago em 2020, que foi de $17.

Ressalta-se que a proposta foi aprovada por 95,61% dos acionistas que participaram da Assembleia (que teve quorum de 92,69%).

Além disso, os participantes da Assembleia também endossaram o pagamento de dividendos aos acionistas minoritários em 21 de abril de 2022 em uma única parcela, e para os acionistas majoritários será feito durante o ano, em quatro rodadas, e com data máxima de 30 de setembro deste ano.

Da mesma forma, foi aprovada a criação de uma reserva de 8,88% bilhões “com o objetivo de apoiar a sustentabilidade financeira e a flexibilidade da empresa no desenvolvimento de sua estratégia”.

De acordo com a política de distribuição de dividendos da Empresa. Em qualquer caso, a distribuição de dividendos deve considerar:

1. A capacidade da empresa de financiar seu plano de investimentos com seu fluxo de caixa operacional

2. A classificação da empresa antes das agências de classificação de risco

Durante seu discurso, o presidente da petrolífera, Felipe Bayón, ressaltou que os esforços de exploração se concentrarão em uma porcentagem maior para a busca de gás natural no território nacional. A empresa quer procurar mais em Casanare, deve-se lembrar que, atualmente, existem quatro perfurações derrubadas no Piemonte neste município.

Da mesma forma, ele ressaltou que a petrolífera está procurando mais gás nas águas do Mar do Caribe, e anunciou que na terça-feira, que acabou de passar às 11h30 da manhã, um poço de exploração e limitação começou a ser perfurado em parceria com a Shell no sul do Caribe colombiano.

Ecopetrol procurará estar nos Estados Unidos com Isa, assim como já fez no Texas com o Permiano.

