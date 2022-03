Acidente com veículo militar em Santander deixou 24 soldados feridos

Na noite de 30 de março, um veículo militar que circulava entre os municípios de Rionegro e El Playón, no departamento de Santander, teria rolado por um abismo deixando 24 soldados feridos, de acordo com as primeiras versões coletadas por EL TIEMPO e RCN Radio Santander.

O veículo estava indo em direção ao departamento de Cesar quando derrapou nas proximidades de El Playón, de acordo com informações fornecidas à INFOBAE COLOMBIA pela Unidade de Gerenciamento de Riscos de Santander.

Além disso, ele afirma que os homens uniformizados foram transferidos em dois grupos: cinco foram internados no centro médico Rionegro, enquanto o restante está sendo tratado em El Playón.

A Risk Management implantou operações na área para determinar as causas do acidente.

Esta é uma novidade em desenvolvimento...

