A música que Citlalli Hernandez usou para zombar de Marko Cortés: “Excelente com seus irmãos”

Uma delegação do Partido de Ação Nacional (PAN) apareceu nos escritórios da Embaixada dos Estados Unidos no México, onde o diplomata enviado pelos vizinhos ao norte, Ken Salazar, realizou uma reunião.

Durante a reunião, liderada pelo presidente nacional do partido, Marko Corés, os opositores do quarto trimestre discutiram a situação de insegurança no México, a economia e a democracia, bem como “a importância de fortalecer a relação bilateral de nossos governos, legisladores e instituições”.

Na voz de Gabino Palomares e Amparo Ochoa, dedico esta estrofe a @MarkoCortes e seus colegas panistas: “Você, um hipócrita que é humilde antes no exterior e no seu país, você se torna soberbo com seus irmãos na aldeia”.

Foto de arquivo de Ken Salazar, novo embaixador no México. EFE/Crossboweros/Arquivo

Esta é a peça “A Maldição de La Malinche”, interpretada por aqueles mencionados durante um concerto pela paz na América Central que aconteceu na Plaza de la Revolución em Manágua, na Nicarágua.

O chamado Festival da Nova Canção Latino-Americana, foi um evento que reuniu o melhor dos artistas da chamada Nueva Canción e os trovadores mais talentosos da canção de protesto de língua espanhola.

A música escolhida por Citlali Hernández pode não ser uma coincidência, porque então os convidados cantaram para o povo da Nicarágua, que enfrentava uma dura agressão militar contra a Resistência nicaraguense ou contra os contra-revolucionários, supostamente financiados pelos Estados Unidos.

O mexicano Gabino Palomares se apresentou ao lado de seu compatriota Amparo Ochoa para a canção mencionada, e este último gravou mais dois solo. Também da Venezuela, Ali Primera, do Brasil, Chico Buarque, Daniel Viglietti do Uruguai, Grupo Manguaré de Cuba, Luis Rico da Bolívia, Mercedes Sosa da Argentina, Silvio Rodríguez de Cuba e Carlos Mejia Godoy e Los de Palacagüina também eram da Venezuela.

Marko Cortes (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

Abril em Manágua foi o título dado às gravações que foram posteriormente comercializadas. O material continha um total de 19 músicas que vão de El Salvador a Canción Urgente para Nicaragua ou Just Ask God.

Em plataformas como o YouTube, é fácil encontrar os vídeos ao vivo da apresentação ou o álbum inteiro apenas em áudios.

O tema de Amparo Ochoa e Gabino Palomares começa com uma viagem através da chegada de navios espanhóis ao novo continente, e sua conseqüente conquista às custas da riqueza e do sangue das pessoas que viviam aqui.

Em sua segunda parte, faz uma comparação daqueles tempos vividos naquela época e que, em alguns casos, ainda podem ser aplicados no século XXI. Humilhação, racismo, classismo e negação de nossas raízes são a parte central do tópico.

“Hoje, no século 20, as loiras continuam a vir até nós, e abrimos a casa para elas e as chamamos de amigas, mas se um índio se cansa de andar nas montanhas, nós o humilhamos e o vemos como um estranho para sua terra”, cantaram os mexicanos.

O embaixador dos EUA no México, Ken Salazar, participa de uma entrevista coletiva na Cidade do México, México, em 9 de novembro de 2021. REUTERS/Gustavo Graf

Até agora, Marko Cortés não respondeu ao duro apelo musical do Secretário-Geral do Movimento Nacional de Regeneração, mas compartilhou várias atividades que fez ao longo do dia.

Por sua parte, Ken Salazar também ostentou a reunião via mídia social, onde escreveu: “O trabalho em rede com líderes de todo o espectro político aumenta a compreensão mútua e fortalece o apoio aos esforços para construir um futuro melhor para o México e os Estados Unidos”.

