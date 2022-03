“Um perigo para o México”: Javier Lozano reviveu campanha contra AMLO por intenções de reformar o INE

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente do México, informou durante sua conferência matinal mais recente que está preparando uma reforma do Instituto Nacional Eleitoral (INE) e dos vários tribunais para que seus membros, bem como seus presidentes, tomem seus assentos graças ao eleição popular.

Isso atraiu a atenção dos opositores, que, por meio das redes sociais, lançaram várias mensagens contra a iniciativa que AMLO procuraria apresentar perante o congresso, e alguns o fizeram não por gentileza, mas pelas fortes demandas e apelos à atenção tanto para o presidente quanto para seus seguidores ou apoiadores.

Foi o caso de Javier Lozano, que atuou como secretário de trabalho e previdência social no governo do panista Felipe Calderón Hinojosa, que trouxe para a discussão uma antiga campanha contra o presidente.

Javier Lozano tem se mostrado um dos críticos mais fortes do quarto trimestre FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

O advogado e analista, mas atuando como senador da República, apontou que esta é “uma das propostas mais absurdas, demagógicas e estúpidas” de que tem memória nos últimos anos.

“Foi muito tempo, mas muito tempo, que eu não tinha me deparado com uma iniciativa tão absurda, demagógica e estúpida* como esta. Felizmente, o cavalheiro não tem os votos necessários. Mas é um perigo para o México”, escreveu em seu Twitter oficial.

Em 2006, antes das eleições presidenciais em que Felipe Calderón enfrentou o então perredista Andrés Manuel López Obrador, circulou um spot de televisão no qual o político de Tabasco foi chamado de “um perigo para o México”.

Entre as afirmações que fizeram estava a de suposto endividamento para realizar as obras no segundo andar do CDMX e o estabelecimento de pensões, que aumentariam com ele no poder, e que nos levariam como país a uma crise econômica.

O presidente garantiu que buscará iniciativa para eleger diretores do INE por voto popular FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Isso aconteceu como resultado das promessas de Andrés Manuel López Obrador de apresentar uma proposta de reforma constitucional para “garantir a democracia” , uma vez concluído tudo relacionado à revogação do mandato.

Durante sua mais recente conferência de imprensa do Palácio Nacional, o presidente do México disse que procurará propor que os cidadãos escolham os Conselheiros Eleitorais e os juízes dos vários tribunais por meio de votação aberta por sua própria decisão.

“O povo vai escolher, acabou ou espero que os acordos cupulares acabem, contrariando os interesses dos povos”, foram as palavras que o presidente usou ao anunciar sua próxima proposta ao Congresso.

Para dar mais detalhes, informou que os três ramos do governo (executivo, legislativo e judicial) provavelmente apresentarão 20 cidadãos, “de inquestionável honestidade” para serem nomeados como Conselheiros do Instituto Nacional Eleitoral (INE).

O INE não comentou a proposta AMLO REUTERS/Daniel Becerril

Além disso, ele informou que tanto nisso, quanto no caso de magistrados em tribunais federais, a paridade será buscada entre seus membros, enquanto a pessoa que obtiver a maioria dos votos assumirá o cargo de conselheiro, conselheiro, ministro ou ministro presidente.

Isso não só provocou as reações da imprensa, como membros da oposição, analistas políticos e membros da sociedade civil se voltaram contra os processos AMLO para o Instituto Nacional Eleitoral, onde ainda não foi tomada posição sobre o assunto.

