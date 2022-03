Testes Sabre 11 calendário A: estas são as datas de inscrição para o exame

O Instituto Colombiano de Avaliação da Educação (Iffes) anunciou que, a partir da próxima segunda-feira, 18 de abril, abrirá o processo de inscrição para os testes Saber Calendar A, Pré Saber e Validação do Bacharelado Acadêmico.

“Continuamos a fortalecer os processos de avaliação como um mecanismo eficaz para fornecer insumos que nos permitem trabalhar para a melhoria contínua da qualidade da educação em todos os cantos da Colômbia”, disse a diretora-geral do Icfes, Mónica Ospina Londoño.

De acordo com Ospina, o processo de inscrição será prorrogado até a próxima segunda-feira, 23 de maio, para que os três testes possam ser aplicados na primeira semana de setembro.

Nesse sentido, a diretora do Icfes destacou a importância desses testes porque, como indicou, “os resultados permitem que os alunos - neste caso os do 11º ano, calendário A e B, e validadores - tenham acesso ao ensino superior”.

Em seguida, o funcionário acrescentou: “Com o Pre Saber, os avaliadores vivem a experiência do teste e se familiarizam com a metodologia e, por fim, a análise de dados nos ajuda a medir a qualidade da educação e gerar recomendações que orientam instituições e governos na tomada de decisões e na formulação de políticas compatíveis com as necessidades do país”.

Recorde-se que, no domingo, 27 de março, o Icfes realizou o primeiro dia de testes do Sabre de 2022, que foi aplicado aos alunos do calendário B, Pré Saber e Validação do Bacharelado Acadêmico, em 231 pontos em 90 municípios de todo o país.

Os testes Saber 11 calendário B e Validants foram realizados em um único dia, sob a modalidade de caneta e papel no local. No total, incluindo os testes Pré Saber, mais de 105.000 estudantes e cidadãos foram apresentados em todo o país.

No caso dos testes Pré Saber, que foram realizados eletronicamente em casa, e em papel e caneta no local, dependendo da escolha do aluno, eles reuniram 3.700 alunos da nona e décima séries, que fizeram o teste no local, enquanto outros 12.553 o fizeram de forma eletrônica, ou seja, em casa.

Além disso, o Icfes ressaltou que, para este novo dia de testes, no âmbito da política de inclusão do governo nacional, foram implementados mecanismos para que 914 pessoas com algum tipo de deficiência pudessem apresentar seus testes em condições ideais.

O Instituto também destacou que, entre os avaliados, havia 1.030 cidadãos venezuelanos, que fizeram o teste, para ter a oportunidade de acessar o sistema de ensino superior colombiano.

Em relação aos resultados dos testes do Saber 11, o Icfes anunciou que eles serão publicados no próximo sábado, 28 de maio, através do site da entidade: www.icfes.gov.co, enquanto, no sábado 4 de junho, serão anunciados os resultados dos testes Pré Saber e validação, além dos diplomas e certificados de aprovação das pessoas que passam no exame de validação.





