Seleção peruana: quando a repescagem será disputada para a passagem para a Copa do Mundo Qatar 2022

O Perú venceu o Paraguai e ficou em quinto lugar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas. Este lugar dá a ela a opção de jogar o playoff contra o vencedor das Qualificatórias Asiáticas por uma vaga no Qatar 2022 e o fará em junho próximo. O rival sairá daquele que for vitorioso entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália.

Ainda não foi definido exatamente, mas provavelmente será feito em 13 ou 14 de junho. Será disputado no país anfitrião da próxima copa do mundo (Doha) e o vencedor será definido em uma única partida. Esta partida será disputada após os Emirados Árabes Unidos x Austrália, que está programada para ser disputada uma semana antes (7 de junho) para ser disputada em Doha.

Lembre-se de que esta será a última partida das Qualificatórias do Qatar 2022 e somente nessa data os 32 participantes da principal festa de futebol serão totalmente conhecidos. Até agora estão confirmados 12 da UEFA, quatro da Conmebol, quatro da AFC (Qualificatórias Asiáticas), dois da CAF (Qualificatórias Africanas) e um da Concacaf.

A seleção peruana chegou a essa fase depois de marcar 24 pontos na classificação do torneio Conmebol. A qualificação foi alcançada no Estádio Nacional, que estava cheio e tudo aconteceu no placar da última data. Com essa vitória, eles conseguiram sete vitórias, três empates e oito derrotas. Além disso, historicamente, tornou-se a primeira equipe a se mudar para o campeonato mundial depois de marcar um único ponto nas quatro primeiras datas.

COTAS POR CONFEDERAÇÃO

UEFA (Europa): 13 cupos

CAF (África): 5 copos

AFC (Asia): 4.5 cupos

Conmebol (América do Sul): 4,5 lugares

CONCACAF (América do Norte, América Central e Caribe): 3,5 cotas

OFC (Oceania): 0,5 vagas

AS EQUIPES SE CLASSIFICARAM PARA A COPA DO MUNDO POR ENQUANTO:

UEFA

Dinamarca, Bélgica, França, Croácia, Alemanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça, Holanda, Portugal, Polônia e Espanha.

CONMEBOL:

Brasil, Argentina, Uruguai e Equador.

AFC:

Japão, Irã, Arábia Saudita e Coréia do Sul.

CAF:

Gana e Camarões

CONCACAF:

Canadá

HOSPEDEIRO:

qatar

CONTINUE LENDO