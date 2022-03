Seleção peruana: Gianluca Lapadula foi parabenizado por Benevento depois de ir para a repescagem pré-Qatar 2022

A seleção peruana teve uma ótima noite na última terça-feira, 29 de março, depois de vencer seu homólogo paraguaio por 2 a 0 na última data do Sul Qualificatórias americanas. Este resultado permitiu que ele terminasse em quinto lugar, então ele jogará a repescagem consecutivamente após a Rússia 2018. Nesse sentido, Benevento, clube de Gianluca Lapadula, enviou uma mensagem de parabéns ao jogador de futebol por este evento histórico.

Embora não tenha sido apenas o atacante peruano, já que o polonês Kamil Glik também conquistou uma vitória com sua equipe para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. “Parabéns a Kamil Glik que arrebatou o passe para o Qatar 2022 e Gianluca Lapadula que se classificou com seu Perú para os playoffs mundiais!!” , foi a publicação do elenco italiano através de sua conta no Twitter, comemorando as conquistas dos jogadores em seu time.

Postagem de Benevento no Twitter após a vitória peruana com Gianluca Lapadula.

No caso do zagueiro europeu, ele começou 2-0 a favor de sua equipe contra a Suécia jogou para a repescagem. Isso permitiu que ele se classificasse diretamente para o evento da Copa do Mundo e garantisse seu lugar entre os melhores times do planeta. Além disso, é um marco para o técnico Fabio Caserta na seleção italiana que tem a missão de retornar à Série A.

Por sua parte, Gianluca Lapadula tem muito a ver com esse rebote e acesso à repescagem pela 'blanquirroja'. Desde que a camisa nacional foi usada em novembro de 2020 na derrota para o Chile em uma visita dos Playoffs, a equipe peruana teve um desenvolvimento e crescimento notáveis. Isso apesar do fato de que no início de 2021 os resultados não acompanharam e eu estava olhando para a parte inferior da classificação que estava pensando em uma classificação. Além disso, o nascido em Turim sofreu com a adaptação ao jogo peruano para que houvesse um entendimento em campo.

MELHORIA NO PERÚ

No entanto, a mudança ocorreu após a vitória por 2-1 sobre o Equador, em Quito. Nessa partida, Lapadula participou duas vezes dos gols de Christian Cueva e Luis Advíncula. A partir daí, na Copa América do Brasil, ele marcou 3 gols (contra Equador, Paraguai e Colômbia) e forneceu 1 assistência. Sua participação e integração com o 'bicolor' se tornaram mais perceptíveis, a ponto de ele vir a trocar piadas e comemorações com seus colegas.

Embora nos Playoffs ele não tenha conseguido marcar, até o duelo contra a Bolívia em Lima e marcou o primeiro gol da vitória por 3-0. O próprio Cueva e Sergio Peña completaram a derrota. Mas em uma partida em que sofreu mais do que o suficiente estava em o triunfo por 2 a 1 contra Venezuela em Caracas. 'Lapa 'abriu a conta' com um grande cabeceamento após um excelente cruzamento de André Carrillo. Os venezuelanos empataram com Darwin Machís, até que 'Aladino' apareceu para colocar o segundo lugar com um placar de falta que atingiu a barreira.

Finalmente, o jogo contra o Paraguai foi decisivo para garantir essa cota para a repescagem contra o representante da Ásia. E o que Gianluca fez: marcou um gol e roçou outro no poste. No total, ele marcou 3 gols nos Playoffs do Qatar 2022, embora sua contribuição em campo, tanto com as greves quanto com as ações defensivas, também deva ser destacada.

Gianluca Lapadula e evidência de sua harmonia com a seleção peruana comemorando com Christian Cueva e André Carrillo. | Foto: FPF

COMBINE COM BENEVENTO

Após a partida, o atacante peruano retornará a Benevento para voltar a treinar para a partida que jogará contra o Pisa pela Serie B neste sábado, 2 de abril . No entanto, no duelo contra os 'Guaraníes' ele foi enfaixado com gelo no tornozelo, então teríamos que esperar se for uma lesão grave ou se ele estiver em forma.

