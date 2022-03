Seleção peruana: foi assim que os gols contra o Paraguai que deram o passe para a repescagem para o Catar 2022 gritaram no mundo

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Peru v Paraguay - Estadio Nacional, Lima, Peru - March 29, 2022 Peru's Christian Cueva reacts REUTERS/Sebastian Castaneda

A seleção peruana deu um golpe de autoridade em Terça-feira para vencer o Paraguai por 2 a 0 e garantir o quinto lugar nas Qualificatórias do Qatar 2022, o que lhe dá o direito de jogar, em junho próximo, o playoff para a Copa do Mundo na frente de um representante asiático entre a Austrália e os Emirados Árabes Unidos.

O Red White selou assim uma sólida vitória no Estádio Nacional de Lima com um gol do atacante ítalo-peruano Gianluca Lapadula e outro do meio-campista Yoshimar Yotún.

O partido gerou expectativas em diferentes latitudes, especialmente na região, já que alguns outros países esperavam uma derrota peruana para alcançar seus interesses de qualificação, como foi o caso do Chile e da Colômbia.

Foi assim que os objetivos foram narrados em outros países e alguns com grande entusiasmo, e outros com óbvia decepção. Aqui estão algumas das histórias internacionais para os gols marcados nesta terça-feira pelo bicolor.

REPECHAJE

Assim, o Perú alcançou os 24 pontos que o consolidaram em quinto lugar na classificação final das eliminatórias sul-americanas, atrás de Equador, Uruguai, Argentina e Brasil, que também deixaram a Colômbia e o Chile, que sonhavam em chegar à repescagem, sem qualquer opção.

Diante de um Estádio Nacional cheio de espectadores que não pararam de encorajar durante toda a partida, a equipe liderada pelo argentino Ricardo Gareca saiu para jogar a toda velocidade, com a bola para a direita, onde o criativo Christian Cueva, a figura absoluta da partida, se moveu.

Transformado em vendaval, o Perú abriu o placar a apenas 4 minutos de jogo depois de receber um extraordinário passe alto de Cueva que intrigou os defensores rivais ao se moverem para a esquerda e cederam a Lapadula, que deu um toque sutil à bola, que atingiu o poste esquerdo antes de entrar no gol defendido por Silva.

O Perú manteve a aposta de ir para a frente contra um Paraguai que nos minutos seguintes parecia intrigado com o placar inicial, mas estava prestes a tirar proveito de um erro no início de Yotún com um chute de Ferreira que caiu na trave defendida por Gallese.

Os locais mantiveram a intenção ofensiva e aos 16 Lapadula não conseguiu se conectar com a perna direita um cruzamento cruzado por Yotún com todo o gol em mãos.

No entanto, nos próximos minutos, o Paraguai avançou suas linhas e conseguiu cortar o circuito criativo peruano para equilibrar as ações e tirou o risco de seu objetivo, embora não tivesse opções para igualar o placar.

Na reta final do primeiro tempo, o Perú deu um segundo fôlego e novamente foi para a frente até que aos 41 Cueva apareceu novamente para controlar uma bola, deixar o caminho para um rival com pura magia e dar lugar a Flores, que se concentrou da esquerda uma bola elevada que Yotún conectou com uma meia-tesoura para aumentar figuras.

O Perú conseguiu vencer o terceiro gol nos minutos de acréscimo, mas o zagueiro Callens falhou com o gol à disposição total, depois que Lapadula acertou outro cabeceamento em um taco depois de receber um cruzamento de Yotún.

Já no segundo tempo, o Paraguai procurou evitar que o placar aumentasse contra ele, recorrendo a faltas repetidas que interromperam o jogo, enquanto o Perú tentava controlar a bola, sempre com Cueva como motor de todas as suas ações.

Aos 63 anos, o Perú moveu a bola de um lado para o outro e Cueva não conseguiu coroar sua grande atuação do dia na frente do gol após um cruzamento envenenado que trauco cruzou.

Nos minutos seguintes, ciente de que estava a um passo de conquistar o tão esperado quinto lugar, o que também lhe deu a opção de se classificar para a Rússia 2018, controlou as ações, cortou as tentativas ofensivas do Paraguai e tentou trazer algumas outras opções de risco.

Quando 82 minutos foram jogados, Lapadula estava prestes a selar a vitória, mas seu cabeceamento após um centro alto de Cueva estourou no travessão após um trecho no final do goleiro Silva, enquanto o preso Varela também desperdiçou outra grande opção de expandir o placar, pois não conseguiu vencer o goleiro Silva.

Após a vitória no último dia das eliminatórias sul-americanas, o Perú disputará seu lugar na Copa do Mundo no Catar em junho próximo contra o quinto time da Ásia.

