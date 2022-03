SEC notifica corretores de Wall Street sobre regra de conduta

(Bloomberg) - O principal regulador de Wall Street está informando ao setor de investimentos que corretores e consultores financeiros devem aderir a códigos de conduta semelhantes ao ajudar os clientes de varejo a escolher que tipo de conta abrir.

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA disse na quarta-feira que os dois tipos de profissionais financeiros compartilham deveres comparáveis com seus clientes. Embora as regras para consultores e corretores entrem em vigor em momentos diferentes, elas “geralmente produzem resultados substancialmente semelhantes em termos das responsabilidades finais devidas aos investidores de varejo”, disseram autoridades em um boletim informativo.

O guia aborda o polêmico debate político sobre regras de conflito de interesses e o que significa para os corretores agirem no interesse de seus clientes. A questão tem sido objeto de ações judiciais e disputas partidárias. Durante a administração Trump, defensores dos investidores e democratas criticaram um regulamento relacionado por ser muito frouxo, alimentando especulações de que a SEC o substituiria sob a presidência de Gary Gensler.

O boletim de quarta-feira indica que é provável que o regulador mantenha a regra, mas a interprete de forma mais rígida. Embora não tenham o peso legal de uma lei, os boletins da equipe da SEC são observados de perto pelo setor.

O documento diz que existem diferenças entre o padrão fiduciário que se aplica aos consultores de investimentos e as regras para corretores, mas também enfatiza como os requisitos de conduta são semelhantes.

Ambos “derivam de princípios fiduciários fundamentais que incluem a obrigação de agir no melhor interesse do investidor de varejo e não colocar seus próprios interesses antes do interesse do investidor”, disse a equipe da SEC.

Corretores de Wall Street notificados pela SEC sobre regras de conduta

