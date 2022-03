Quase metade das faixas da linha 12 do metrô CDMX mudará

O Sistema de Transporte Coletivo do Metrô da Cidade do México (STC) informou quarta-feira que uma intervenção será realizada no trecho subterrâneo da Linha 12 (Dorada), que foi suspenso desde a tragédia de 3 de maio, onde dois carros desabaram.

Em uma conferência de imprensa, o diretor do metrô, Guillermo Calderón, explicou que 4,5 dos 11,9 quilômetros de estradas existentes serão substituídos; ou seja, o trecho das estações Atlalilco ao Parque de los Venados.

O trabalho consiste na reabilitação da sub-base, por isso será necessário remover cerca de 18 quilômetros lineares de trilhos que compõem as duas trilhas, 20 mil toneladas de lastro degradado, mudança de sete curvas e outros materiais como dezenas de dormentes.

(Captura de tela: Twitter/ @MetroCDMX)

“Este rascunho revisado e atualizado (...) corrobora a exigência de que mudemos o trilho para evitar custos de manutenção e deterioração ondulatória dos trilhos ou desgaste excessivo das rodas do trem, estaremos fazendo isso nesses sete cantos”, explicou.

O funcionário disse que o trabalho exigirá a demolição de uma parede superficial do caixão Metro, a fim de entrar e sair os materiais, máquinas e equipamentos para reabilitação. Portanto, será necessário fechar uma faixa na Avenida Tláhuac, entre as ruas 5 de mayo e El Tanque.

Calderón também anunciou o progresso feito no cuidado do sistema de drenagem na Linha 12, onde eles já construíram cinco barrancos que servirão para evitar inundações nas estradas e reparou 172 vazamentos.





Mais informações em desenvolvimento.