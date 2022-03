Perú x Paraguai: Força Aérea Peruana sobrevoou o Estádio Nacional e pintou o céu de vermelho e branco

A Força Aérea Peruana também vestiu vermelho e branco para incentivar a seleção do céu. O Esquadrão Acrobático “Bicolor”, composto por pilotos de caça experientes, não hesitou em motivar a equipe liderada por Ricardo Gareca.

Por meio de sua página no Twitter, eles compartilharam uma imagem onde você pode ver como essa empresa tingiu o céu de vermelho e branco.

Isso foi compartilhado pelos fãs do Estádio Nacional e do os espectadores não hesitaram em publicar esse espetáculo do céu.

Vale ressaltar que este esquadrão é composto por quatro aeronaves de treinamento ZLIN Z-242L, chamadas Bicolor por causa do sangue derramado por todos os peruanos para estabelecer a independência e a soberania nacional.

As aeronaves se destacam por sua grande capacidade acrobática e são utilizadas no treinamento de manobras de alto desempenho para pilotos de caça.

6 DISTRITOS QUE VOCÊ PODERÁ VER PERÚ VS. PARAGUAI NA TELA GRANDE

VILLA EL SALVADOR

O Município de Villa El Salvador informou a toda a comunidade que também transmitirá a partida na tela grande, no Shopping Cesar Vallejo a partir das 15h.

“O melhorado e embelezado César Vallejo Mall , abrigará todos os torcedores da 'Cidade Mensageira da Paz', para incentivar nossa Seleção Peruana, diante de seu encontro com o Paraguai”, lê-se na publicação.

SAN BORJA

O distrito de San Borja anunciou através de suas redes sociais que o Parque de la Familia também poderá assistir ao jogo na tela grande. Eles indicaram que o consumo de bebidas alcoólicas será proibido.

“Venha com sua camisa para incentivar o branco e o vermelho neste duelo decisivo pela nossa participação na Copa do Mundo no Qatar 2022. Estamos esperando que você experimente a emoção do futebol juntos na tela grande”, diz a publicação.

PONTE DE PEDRA

O município de Puente Piedra também se juntou à festa e anunciou que seu evento será realizado a partir das 17:00 na Plaza Mayor.

“A mulher branca-vermelha está interpretando sua vida diante do grupo Guarani e em Puente Piedra vivemos isso em uma tela gigante. Estamos esperando por você amanhã a partir das 17h para aproveitar esse encontro impressionante”, lê-se no post em sua conta do Facebook.

O AGOSTINIANO

O município de El Agustino anunciou que seu evento começa às 15:00 na praça principal do distrito; onde, além de assistir à partida, os torcedores poderão participar de jogos, competições e prêmios.

“Os agostinianos estarão na Plaza Mayor para incentivar nossa equipe em sua reunião decisiva buscando a qualificação para a Copa do Mundo de 2022 do Catar. Venha com toda a família, SUA PRESENÇA É IMPORTANTE!” , disseram em sua conta oficial do Facebook.

JANELA

O Município de Ventanilla convidou os fãs a desfrutar do Perú x Paraguai na Plaza de Armas em Ciudad Satelite a partir das 16h.

“VAMOS PARA A REPESCAGEM! O grande dia chegou. Nossa equipe precisa do apoio de todos. Portanto, vamos incentivar o whiquiroja nesta terça-feira, 29 de março, a partir das 4 da tarde, na Plaza de Armas da Ciudad Satelite”, diz a publicação.

CERCADO DE LIMA

O Município de Lima (MML) anunciou que transmitirá ao vivo, em três telões, a partida no Magic Water Circuit.

