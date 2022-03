Perú para a repescagem: torcedores em Iquitos foram em motocicletas para comemorar a vitória do Bicolor contra o Paraguai

O Perú conseguiu vencer o Paraguai por 2 a 0 para se classificar para a repescagem de uma cota na copa do mundo que será realizada no Catar este ano. Os torcedores peruanos não perderam a emoção do triunfo e saíram às ruas do país para comemorar à sua maneira este dia de alegria para a seleção e seus torcedores. Em Iquitos, um grupo de fãs saiu em uma motocicleta - também chamada de carro de motocicleta - para se juntar à festa pela vitória peruana.

Com uma bandeira peruana no ombro de um deles, eles caminharam pela praça principal de Iquitos, em grupos e coordenadas que chamaram a atenção dos transeuntes. Com uma buzina alta para mostrar sua alegria com o triunfo do branco-vermelho que conseguiu garantir a partida no primeiro tempo com gols de Gianluca Lapadula e Yoshimar Yotún, bem como uma atuação mágica do meio-campista Christian Cueva que fez uma obra de arte para auxiliar 'Bambino' no primeiro gol.

As imagens divulgadas pelo Canal N mostram o momento em que os carros circulam pela área se juntam e mostram uma sequência com as luzes acesas para seguir o mesmo percurso, algo que parece planejado caso o Perú consiga uma vitória contra os Guarani.

Com bandeiras e buzinas, mais mototáxis e motocicletas se juntaram ao passeio para continuar a festa que certamente durará até o dia seguinte. Embora tenha durado alguns segundos, é marcado por como o futebol peruano pode ser sinônimo de alegria e unidade em um país submerso por constantes crises.

As celebrações continuam em diferentes partes do país, em uma noite que nos lembra o que aconteceu em 2017, quando o Perú também garantiu a repescagem. Novamente, eles terão que queimar o último cartucho pela segunda vez consecutiva na copa do mundo.

PERÚ VS. PARAGUI

O Perú abriu o placar após 5 minutos. Christian Cueva recebeu a bola a cerca de 35 metros do gol 'Guarani' e testou toda a sua qualidade com uma assistência brilhante para o 'Bambino'. O que veio depois empolgou todos os peruanos.

Gianluca Lapadula ganhou as costas do último homem da seleção paraguaia, perfilado por sua direita com alguma dificuldade e colocou um toque sutil na bola para bater o arco rival. A bola chegou com alguns milissegundos de incerteza.

O 'bicolor' aumentou sua vantagem para 42′ do primeiro tempo. A visita não foi claramente rejeitada, 'Aladino' fez uma jogada e liberou para Edison Flores, que levantou a cabeça e colocou um grande centro para o lado direito do campo.

Deste lado apareceu Yoshimar Yotún, que fez uma tremenda manobra para vencer o gol paraguaio. O goleiro até tocou na bola, mas não conseguiu impedir que a bola cruzasse a linha do gol. Igualmente, tremendo tanto.

