Perú para a repescagem: torcedores comemoraram o triunfo peruano na chuva e estão cobertos com toldo Minsa

Um triunfo histórico foi o que foi vivido no colosso de José Díaz, onde o branco e o vermelho venceram o Paraguai por 2 a 0 e selaram seu passe para a repescagem por uma cota para o Catar 2022. Na costa, montanhas e selva do país, houve celebrações pelo triunfo peruano que nos permite sonhar com a copa do mundo. Um grupo de fãs peruanos não foi exceção em um vídeo viral do TikTok.

O usuário @ leonartuber enviou um vídeo para sua conta pessoal onde torcedores são vistos torcendo pela Seleção Peruana de uma praça após a vitória contra os Guaraníes. O incidente aconteceu no interior do país, onde os fãs não podiam imaginar uma chuva forte que molhava todo o lugar. Embora isso não tenha sido um impedimento para eles continuarem com a celebração do grupo.

No entanto, perto da área havia um toldo montado pelo Ministério da Saúde (Minsa) para vacinação contra COVID-19. Devido ao cronograma, desde que a partida chave para 'Bicolor foi disputada, não houve presença de cidadãos para serem vacinados contra o vírus. Portanto, os torcedores se protegeram da chuva com o toldo e continuaram com as celebrações diante dos olhos de mais transeuntes pelo momento peculiar.

Caminhando juntos, os ventiladores sincronizaram e conseguiram deixar a praça coberta com o toldo. Eles levaram o toldo com eles para poderem andar pela praça sem se molharem com o tempo da época, esse detalhe foi o que chamou a atenção de milhares nas redes sociais. O vídeo tem mais de 1 milhão de visualizações, mais de 160 mil visualizações e mais de 4 mil comentários.

Entre eles, há alguns marcantes devido à surpresa que os usuários tiveram ao ver a celebração de um triunfo peruano, que a natureza não pode impedir. “Isso me lembra aqueles de Toy Story quando vão às ruas”, “a tenda da rede de saúde”, “o guarda-chuva comunitário”, “não dominamos o mundo porque não queremos”, “amanhã a rede de saúde estará procurando sua barraca” , são alguns dos comentários no viral Vídeo TikTok.

O Perú abriu o placar após 5 minutos. Christian Cueva recebeu a bola a cerca de 35 metros do gol 'Guarani' e testou toda a sua qualidade com uma assistência brilhante para o 'Bambino'. O que veio depois empolgou todos os peruanos.

Gianluca Lapadula ganhou as costas do último homem da seleção paraguaia, perfilado por sua direita com alguma dificuldade e colocou um toque sutil na bola para bater o arco rival. A bola chegou com alguns milissegundos de incerteza.

O 'bicolor' aumentou sua vantagem para 42′ do primeiro tempo. A visita não foi claramente rejeitada, 'Aladino' fez uma jogada e liberou para Edison Flores, que levantou a cabeça e colocou um grande centro para o lado direito do campo.

Deste lado apareceu Yoshimar Yotún, que fez uma tremenda manobra para vencer o gol paraguaio. O goleiro até tocou na bola, mas não conseguiu impedir que a bola cruzasse a linha do gol. Igualmente, tremendo tanto.

