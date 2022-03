Perú para a repescagem: foi assim que os jogadores comemoraram no vestiário depois de vencer o Paraguai

Após a grande celebração no campo do Estádio Nacional, onde o “Contigo Perú” não perdeu, os jogadores da seleção peruana continuaram com alegria no vestiário. Vários jogadores enviaram cartões postais em suas redes sociais para compartilhar o que vivenciaram naquele momento íntimo. Aqueles que não puderam estar presentes foram Gianluca Lapadula e Wilder Cartagena, que foram ao teste antidoping.

A vitória por 2-0 sobre o Paraguai causou o surgimento de emoções e a alegria foi demonstrada em momentos diferentes. Conseguir a vaga nos playoffs na última partida dos Playoffs da América do Sul causou um hype que durou várias horas. Os jogadores deixaram o colosso José Díaz aproximadamente às 22h30 (horário peruano).

Sergio Peña e Yoshimar Yotún, autor do segundo gol no Estádio Nacional com uma tesoura fabulosa, tiraram uma selfie e enviaram para sua conta oficial do Instagram. Ambos foram iniciantes e têm grandes chances de estar no Catar em 2022. O encarregado de tirar a foto estava o jogador do Malmö FF. Vamos lembrar que 'Yoshi' também usava a camisa do clube sueco.

Redes sociais Sergio Peña.

Por outro lado, Carlos Zambrano se comunicou com seus filhos em plena celebração nos vestiários da 'roja branca', que ele diz ser uma festa. O zagueiro central do Boca Juniors voltou a assumir a posição inicial no zagueiro central e acompanhou Alexander Callens. Ele vem retomando seu nível nos últimos jogos e os demonstrou contra o 'albirroja'.

Redes sociais Carlos Zambrano.

LAPADULA E CARTAGENA NÃO PUDERAM COMEMORAR

Aqueles que ficaram sem comemorar junto com toda a equipe no camarim foram Gianluca Lapadula e Wilder Cartagena, que foram escolhidos para passar no teste antidoping. Esses jogadores são escolhidos após o jogo e geralmente são notificados quando estão a caminho do vestiário.

Quem enviou um vídeo para suas redes sociais foi ExAlianza Lima, que “reclamou” de não poder estar com seus companheiros de equipe, algo que foi compartilhado por 'Bambino', encarregado de colocar o primeiro gol no Estádio Nacional de Lima.

PEÑA E O MOMENTO ÚNICO QUE ELE EXPERIMENTOU AO DEIXAR O ESTÁDIO NACIONAL

Ele mal saiu do colosso José Díaz em seu carro, milhares de fãs se aproximaram de seu carro para pedir um autógrafo, gravar um vídeo e ouvir uma saudação. O burburinho foi tão grande que a maioria deles bateu com a palma das mãos no vidro da janela do carro para onde estavam se movendo. Por precaução, o jogador sueco do Malmö FF preferiu ficar dentro de casa, mas viveu um momento único e inesquecível.

