Páscoa 2022: quais são os dias de licença para os mexicanos

LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 06MARZO2020.- Playa Balandra fue elegida como un destino que va a dar de hablar en el 2020 según el portal de viajes TripAdvisor, mismo que reconoce su belleza, la define como una playa de oleaje tranquilo y paisaje con formaciones rocosas, con poca profundidad del mar, además de aguas cristalinas, y alejada de la zona hotelera. La playa considerada como una de las más bonitas de México cuenta como elemento principal con una piedra conocida como “el hongo”, la cual se ha convertido un icono de la ciudad. La llegada de turistas durante los últimos años se ha incrementado 600 por ciento, por lo que ahora las autoridades alistan un plan de ordenamiento por tratarse de un sitio de Protección de Flora y Fauna, de acuerdo a un decreto federal emitido en noviembre del 2012. FOTO: OMAR MARTÍNEZ/ CUARTOSCURO.COM

Quinta e Sexta-Feira Santa são dias de descanso obrigatórios? Essa é uma das perguntas que as pessoas costumam se fazer durante a Semana Santa, um período religioso que alguns crentes no México levam em consideração.

Para estudantes, feriados de mais de 9 dias são concedidos; no entanto, para os trabalhadores do país, esse não é o caso. A seguir, explicaremos quando os dias são considerados descanso para trabalhadores e estudantes.

Em primeiro lugar, deve-se lembrar que os feriados são estabelecidos como pausas oficiais no país, ou seja, funcionários e estudantes devem interromper suas atividades na data indicada.

Atividades religiosas são realizadas no México durante a Semana Santa. EFE/José Mendez

Embora os feriados não sejam considerados obrigatórios; no entanto, em algumas instituições, eles os concedem aos seus trabalhadores, por ocasião de uma celebração especial, como quinta-feira e sexta-feira santa ou o dia dos mortos.

Quando é o feriado?

Os estudantes poderão tirar este período de férias de segunda-feira 11 de abril até sexta-feira 22 do mesmo mês. Dessa forma, professores e alunos retornarão às suas aulas até segunda-feira, 25 de abril, de acordo com o Ministério da Educação Pública (SEP).

Quais são os dias sagrados?

*Quinta-feira, 14 de abril de 2022

*Sexta-feira, 15 de abril.

Nesse sentido, os dias acima mencionados da Semana Santa não são considerados obrigatórios, mas são datas de licença e só serão concedidos em empresas que o determinem para seus trabalhadores.

Algumas pessoas se divertem nas praias de Cancún. (Fotos: Reuters)

De acordo com a Lei Federal do Trabalho, todos os funcionários podem desfrutar de algumas datas oficiais de descanso, ou seja, feriados.

Quais são os feriados?

-1º de janeiro (ano novo).

-A primeira segunda-feira de fevereiro (Dia da Constituição Mexicana).

-A terceira segunda-feira de março (Para o nascimento de Benito Juárez).

-1º de maio (Dia do Trabalho).

-16 de setembro (Dia da Independência do México).

-A terceira segunda-feira de novembro (Comemoração da Revolução Mexicana).

-Em 1º de dezembro de cada seis anos, quando corresponde à transmissão do Poder Executivo Federal.

-25 de dezembro (Celebração de Natal).

Qual é o período da Páscoa 2022?

Devemos lembrar que este ano a Semana Santa vai de domingo, 10 de abril a sábado, 16 de abril do mesmo mês. Para a população católica, a Semana Santa comemora a paixão, morte e ressurreição de Cristo, razão pela qual algumas pessoas participam de atividades relacionadas ao assunto e as aulas são suspensas.

A Semana Santa faz parte da Quaresma. Este é um período em que várias pessoas se envolvem em atividades de adoração. De acordo com os dados, começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo da Ressurreição.

Durante esse período, dezenas de pessoas aproveitam a oportunidade para sair de férias ou passar pelo menos um fim de semana visitando outro estado ou área de férias, conforme o caso.

Os cidadãos optam por visitar áreas de praia ou vilarejos, destinos turísticos tanto em regiões naturais, ideais para férias ou lugares com incríveis praias para nadar, surfar, mergulhar com snorkel, bem como interagir com golfinhos.

CONTINUE LENDO