“Para Marbelle, do meu coração, eu te abraço, convido você a se educar”: a resposta de Mabel Lara aos ataques racistas da cantora

O escândalo da cantora Marbelle continua sendo falado, que achou divertido comparar a candidata à vice-presidência do Pacto Histórico, a líder afro Francia Márquez, com o gorila gigante 'King Kong'. Nesta ocasião, a jornalista Mabel Lara se juntou à causa.

Além disso, ele disse: “Você tem todo o direito de sentir o que quiser e sentir vontade, mas lembre-se de que também existe uma lei de discriminação aqui”, concluiu Mabel.

O político de Cali fez um post através de sua conta no Twitter para anunciar o processo que moveu contra Maureen Belky Ramírez Cardona, o primeiro nome da rainha da tecnocarrilera.

Eu apresentei esta 👇 queixa criminal contra #Marbelle por violar a lei anti-racismo e o código penal, insultando e insultando nosso candidato a vice-presidente @FranciaMarquezM. Sra. Marbelle, achou que poderia cuspir seu racismo impunemente? #FranciaNoEstáSola

A denúncia de Roy Barreras, que foi arquivada no gabinete do procurador-geral Francisco Barbosa, lê a análise do senador sobre o tuíte de Marbelle, que foi apagado horas depois de ter sido publicado pela onda de palavrões que a cantora recebeu como resultado.

Foi assim que a Sra. Ramírez usou esse personagem para se referir de forma depreciativa, rude e insultuosa à candidata à vice-presidência Francia Márquez Mina.

Além disso, ela apontou outros tuítes em que Marbelle associou o candidato à vice-presidência à extinta FARC-EP, organização guerrilheira que já foi dissolvida e à qual Márquez nunca esteve vinculado, nem está relacionado ao GaOR de dissidentes.

Roy Barreras conta que, com seus tuítes, a cantora cometeu os crimes de insulto, calúnia e assédio. Para o primeiro crime, se provado, a cantora teria que pagar uma pena entre 16 e 54 meses de prisão; por calúnia há sentenças de 16 a 72 meses, e por assédio ela pode receber de um a três anos.

A cantora citou o tuíte de Roy Barreras e garantiu que responderá aos pedidos das autoridades em relação a esse processo.

No entanto, parece que a sempre controversa cantora de rancheras aprendeu a tocar Twitter: além da resposta a Barreras, ela lançou várias dicas sem papel timbrado.

