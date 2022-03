Paolo Guerrero e Jefferson Farfan falaram depois que a seleção peruana se classifica para a repescagem

O Perú venceu o Paraguai por 2 a 0 no Estádio Nacional e ficou na zona de playoff das Qualificatórias do Qatar 2022. Duas referências do 'bicolor' se manifestaram após uma nova conquista de seus colegas, Paolo Guerrero e Jefferson Farfán publicaram uma mensagem emocionante através de suas redes sociais.

O primeiro foi o 'Predador'. “Parabéns meninos pelo grande triunfo, por dar essa alegria a todo o Perú. O Perú se orgulha de todos vocês, pelo esforço, sacrifício, por tudo que investiram durante essas eliminatórias. Vamos para o Perú.”

“Vamos tornar o Perú cada vez maior do que já é, sem limites”, concluiu o capitão do 'branco-vermelho', que acompanhou sua história com uma foto da bandeira peruana.

A 'Foquita' não pôde comparecer ao estádio, mas viveu a partida no conforto de sua casa. “Obrigado banda essa alegria”, publicou o jogador da Alianza Lima com uma foto do final do noivado.

Foto: Instagram