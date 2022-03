O que Mariana Rodríguez disse sobre o boato de que buscará cargos públicos nas eleições de 2024

Samuel Garcia, Citizen Movement party's candidate for governor in the state of Nuevo Leon, looks on next to his wife Mariana Rodriguez, a day after the mid-term elections, during a celebration at the Macroplaza in Monterrey, Mexico June 7, 2021. REUTERS/Daniel Becerril

Mariana Rodríguez Cantú, chefe do escritório Amar a Nuevo Leon e esposa do governador Samuel García Sepúlveda, falou sobre as possibilidades de buscar cargos públicos em 2024.

Em entrevistas à revista Quién, que é capa de abril, a influenciadora reconheceu que a princípio não se interessava por política, mas “uma vez compreendida”, surge o interesse.

No entanto, a primeira-dama de Nuevo León descartou ser candidata a um cargo eleito popularmente, já que, segundo ela, gosta de ser a chefe do escritório Amar a Nuevo León.

A primeira-dama de Nuevo León descartou ser candidata a um cargo eleito popularmente (Foto: Twitter)

“Agora não, acho que meu papel é lindo. Estou fazendo o que posso mais, mesmo sem recursos”, disse.

Durante a entrevista, Mariana Rodríguez reconheceu o papel fundamental desempenhado por suas redes sociais, nas quais desde a campanha de Samuel García para o governo da entidade e até hoje com seu trabalho em Capullos ela compartilha com seus seguidores.

“Com minhas redes, posso comunicar o que estou fazendo todos os dias. Ninguém vai ficar em dúvida sobre o que Mariana está fazendo. Eu não queria estar nas fitas e com protocolos que eles têm que me receber na porta com uma equipe ordenada”, disse.

Ele indicou que, juntamente com o agora presidente do estado, construiu uma comunidade digital à qual atribui a vitória das eleições ao governo, já que através das redes deu a conhecer as propostas.

A influenciadora disse que Samuel García terá seis anos de idade, com os quais estava noiva (Foto: Gabriela Pérez Montiel/Cuartoscuro)

“Talvez eu tenha sido um dos fatores, mas havia muito mais, como estratégia e atitude de campanha. Ele também estava competindo contra três pessoas corruptas e Samuel não tinha nada para ser tirado dele”, disse ele à revista.

Sobre a possibilidade de Samuel García buscar a presidência, o influenciador disse que celebrará os seis anos com os quais se comprometeu com o governo de Nuevo León, mas se chegar a essa posição, ressaltou que “é um sonho para ele e ele terá prazer em acompanhá-lo”.

Ela confiava que o marido terminaria o mandato com aprovação e que “as pessoas verão que a política pode ser feita corretamente”, e que lhe darão a oportunidade de provar isso.

Sobre o caso de Emilio, menor que ela levou para casa para um fim de semana em janeiro, Rodríguez Cantú afirmou que era algo bem-intencionado e um escândalo foi feito para afetar o marido.

No caso de Emilio, Rodríguez Cantú afirmou que era algo bem intencionado (Foto: Instagram/ @marianardzcantu)

“No caso de Emilio, por exemplo, é algo que sempre foi feito em casas casas. Não seríamos tolos em fazer algo que não fosse permitido”, disse.

Deve-se notar que em 27 de março, o governador Samuel García deu origem a rumores de que sua esposa poderia se apresentar como futura senadora, postando uma foto em seu Instagram com ela e usando a hashtag #SENATORA.

“Simplesmente ame... e muita admiração #SENATORA”, lê-se na rede social, e o que provocou diferentes tipos de comentários entre seus seguidores.

Além disso, durante uma turnê de trabalho que terminou no município de Zuazua, o governador tomou a palavra e propôs a sua esposa Mariana procurar uma vaga no Senado nas próximas eleições em 2024.

“Você a viu, nós a mandamos como senadora em 2024, vamos lá, anime-se, suba na cédula também”, disse ela durante seu discurso.

