Morte digna sem sofrimento: o debate que atrai Movimiento Ciudadano para a política mexicana

A discussão parlamentar para a promoção de novos direitos humanos e garantias individuais elevou seu nível no México, porque ao discutir a objeção de consciência e a legalização do aborto na república, Movimiento Ciudadano (MC) atraiu a agenda da morte digna sem sofrimento, isso em virtude de garantir o máximo bem-estar possível para os cidadãos em situações médicas críticas, onde o escopo da ciência moderna é excedido.

É nessa conjuntura que a Infobae México entrou em contato com Solomón Chertorivski, secretário da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados e membro da bancada laranja, enquanto é um dos principais promotores dessa iniciativa e, em virtude das respostas que ela forneceu, há uma ampla, profunda e controversa discussão sobre esse tema.

Sob a premissa de que esta iniciativa é concebida no mundo moderno, Chertorivsky Woldenberg assumiu que existem “questões que antes pareciam tabu”, mas que realmente abordam uma nova realidade e, consequentemente, devem ser discutidas. “Quando você fala sobre eutanásia ou quando você fala sobre morte assistida, há de fato controvérsias maiores, mas falar sobre morte digna e indolor envolve muitas discussões”, disse ele durante a conversa com a mídia.

Para elaborar esse postulado, o deputado mencionou que os cuidados paliativos devem ser considerados, por exemplo, para poder tomar esse tipo de decisão. “Se você quer tomar a decisão de acabar com a vida, uma decisão individual sem pressão e fazê-lo de todas as maneiras, essa decisão não pode ser tomada sob dor, porque é tendenciosa.” Nesse sentido, os cuidados paliativos devem fazer parte da integração completa do sistema previdenciário mexicano.

Isso significa que a determinação de acabar com a vida de maneira digna deve ser feita antes que os estragos à saúde estejam muito avançados e, quando os cuidados paliativos não forem mais suficientes, pode haver alguém que acompanhe o paciente em sua dor e que seja responsável pela execução de sua vontade antecipada . Nesse sentido, ele lembrou que já existe legislação semelhante nos governos locais, como na Cidade do México.

É aqui que o trabalho legislativo começa, porque uma vez estabelecida a possibilidade de exercer esse direito, deve haver um protocolo específico que dê certeza às ações tomadas após o início de casos como esse. “Tem que ficar claro que está acontecendo nas condições certas, sem a pressão de ninguém, que você tem informações perfeitas e consciência do que está procurando e do que deseja.”

A legislatura mexicana tem como alvo a morte digna (Foto: EFE/Martin Divisek)

Solomon Chertorivsky destacou que em países onde esse tipo de política já foi legislado, os protocolos de autorização consistem em uma série de entrevistas com a própria equipe médica e de enfermagem sobre o paciente, nas quais o motivo da tomada de decisão é revisado em particular e em um espaço, muitas vezes é colegiado, é feita a determinação de que, de fato, a decisão não está sendo tomada sob nenhuma forma de coerção. Além disso, ele observou que em nações onde a legislação não é muito clara, poderes judiciais foram chamados, como na Colômbia.

A este respeito, reiterou que as leis sobre a morte digna não prevêem a aplicação desta medida a pessoas jovens e saudáveis com faculdades plenas; no entanto, também abre a porta para a discussão da saúde mental, razão pela qual ressaltou a importância de que, antes de legislar, os fóruns de consulta ser realizada em que a participação de diferentes analistas especializados no assunto e, com base nas idéias apresentadas e nas sínteses alcançadas, realizar a elaboração da lei.

A legislação deve ser suficiente e emanar de uma discussão profunda e ponderada (Foto: EFE/Marcial Guillén)

Ele disse que a proposta que está prevista para ser apresentada será uma saída cheia de dignidade quando forem casos de doenças terminais, sem possibilidade de melhora ou cura, e quando a dor é insuportável. E, uma vez aprovado, caberá ao sistema público de saúde garantir o acesso a esse direito, tanta ênfase será colocada na formação, na informação e na construção de uma cultura diferente no conceito dessa liberdade individual, que vai desde “o livre desenvolvimento da personalidade para a possibilidade de acabar com a vida.”

Por fim, Chertorivsky Woldenberg disse, como reflexão sobre esse tema, que com o tempo “vamos fazer muito mais pessoas com câncer, um evento cardiovascular”, que deve ser entendido e seria muito conveniente para a sociedade falar sobre essas coisas antes do tempo.

