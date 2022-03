Monique Pardo nega Andrés Hurtado sobre doação de 2 mil dólares: “Não me deram sol”

Monique Pardo quebrou o silêncio e falou sobre a recente polêmica causada pela doação dos 2000 dólares que o motorista Andrés Hurtado alegou deram para o evento que ele está organizando o cantor, que está com a saúde debilitada e onde vários artistas peruanos participarão.

Lembre-se de que no último sábado, 26 de março, o apresentador de televisão contou durante seu programa Sabado com Andrés que ele deu 2 mil dólares para Manolo Rojas, que é o organizador do show pro salud do intérprete de 'Caramelo'.

No entanto, o ator cômico revelou que só recebeu a inicial desse dinheiro e pediu ao apresentador de televisão que completasse o valor, à medida que o dia do evento se aproxima. Agora, ela é acompanhada por Monique Pardo, mas, pelo contrário, ela diz que não recebeu sol ou viu nenhum dinheiro.

“A única coisa que posso dizer é que estou muito empolgado e esclareço que o Sr. Andrés Hurtado não me deu um único sol (...) Achei que era uma piada e, publicamente, perguntei ao Manolo Rojos, que é o organizador (...) Fiquei espantada”, disse ela em entrevista ao jornal Correo.

Ela também não hesitou em destacar sua admiração pelo pai de Josetty e Génessis Hurtado, mas pediu que, se algo fosse doado, eles o dessem diretamente a ela. Ele até ressaltou que consultou Manolo Rojas sobre o dinheiro e disse a ela que era uma piada.

“Se você vai me dar alguma coisa, o Sr. Andrés Hurtado, a quem eu admiro (...) me dar. O Sr. Manolo Rojas me disse que é uma piada ”, disse.

“Ninguém me deu um sol (...) Eu poderia usar se eles me ajudassem, eu estou pagando pela minha cura (...) se eles vão me ajudar, que eles me ajudem pessoalmente, me disseram que é uma piada, seria bom se eu respondesse, porque ele me ajudou com um cardiologista”, acrescentou.

Lembremos que Monique Pardo anunciou que seu acidente no programa A Artista do Ano foi o principal motivo pelo qual ela parou de aparecer na televisão e o que lhe causou grandes despesas médicas, bem como doenças em seu corpo.

Note-se que o evento acontecerá nesta quinta-feira, 30 de março, em Barranco e contará com a presença de Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, entre outros comediantes, cantores e artistas.

MONIQUE PARDO TENTOU TIRAR A PRÓPRIA VIDA

Monique Pardo nunca imaginou que tentaria tirar a própria vida após a forte queda que sofreu durante sua participação em O Artista do Ano. De acordo com seu testemunho para um jornal local, ele foi mergulhado em uma profunda depressão quando viu que seu estado de saúde havia sido muito afetado.

“Eu estava prestes a tirar minha própria vida quando eu tinha a arma. Os desprezo, a solidão em que eu estava, os medos que eu tinha de morrer sem ajuda, tudo isso me levou a um estado...” , disse o exvedette.

Ele também disse que, quando estava prestes a tomar a decisão de encerrar sua vida, recebeu uma ligação da Espanha, o advogado Jorge Alberti, que lhe ofereceu apoio jurídico para entrar com uma ação contra Gisela Valcárcel.

“Quando eu estava com a arma na mão, o telefone tocou e era Jorge Albertini, palestrante da Antena 3 da Espanha. Ele me disse: 'Monique, você é o ícone número 1 do Perú, o ícone cultural pop do Perú. Você não pode baixar a cabeça, eu vou te ajudar. “Ele me enviou um grupo de advogados e eles provavelmente são os que estão fazendo o processo. Aquele homem salvou minha vida”, disse.

