Mais de 40 feminicídios foram relatados na Venezuela nos dois primeiros meses do ano

A organização venezuelana Utopix informou na terça-feira que pelo menos 41 feminicídios ocorreram no país caribenho desde o início de janeiro até o final de fevereiro deste ano, representando uma média de um assassinato de uma mulher a cada 35 horas.

“Do Estado, não há uma proposta concreta para abordar esse problema, o que mostra apenas a grande lacuna que existe nas políticas públicas relacionadas à prevenção, atenção e mitigação da violência de gênero contra as mulheres”, disse a ONG em seu site oficial.

Em janeiro, 23 casos foram documentados e em 18 de fevereiro, dos quais quatro foram registrados no estado de Miranda, três em Carabobo, dois em cada região de Lara, Bolívar e Caracas, e um em Delta Amacuro, La Guaira, Anzoátegui, Guárico e Táchira.

A ONG explicou que a maioria das vítimas de feminicídio tinha entre 36 e 40 anos, com pico entre 31-35 anos e 46-50 anos.

Dos 18 femicídios registrados em fevereiro, oito foram com armas brancas, quatro casos de asfixia mecânica, dois envolvendo armas de fogo, um caso de afogamento e um homicídio por espancamento; no entanto, a causa da morte dos dois casos restantes não é conhecida.

A organização indicou que, dos 18 casos, em cinco casos deixaram os corpos das vítimas na via pública; em quatro casos, as vítimas foram torturadas; em três, foram dadas como desaparecidas; e em outros três casos, as mulheres foram abusadas sexualmente.

Em janeiro, 23 casos foram documentados e em 18 de fevereiro (EFE/Rayner Peña R./Arquivo)

Por outro lado, a Utopix apontou que, de um total de 19 feminicídios, quatro estão presos, três escaparam e três cometeram suicídio, enquanto dos nove restantes não há informações.

“Diante dessa realidade, devemos torná-la visível e dar voz às mulheres e meninas que morreram por violência feminicídio, exigindo ação urgente do Estado venezuelano diante do aumento da violência e denunciando a impunidade que muitas vezes protege esses agressores”, disse a organização.

Na terça-feira, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, disse, durante o Congresso das Mulheres Venezuelanas 2022, que uma das principais tarefas das mulheres é “gestar”.

“Sem as mulheres, simplesmente não haveria sociedade, o mulherengo da revolução. As mulheres, sabemos, têm grandes tarefas na vida: a tarefa de dar à luz, de dar à luz; a tarefa de forjar, formar, criar; construir valores. Todas as mulheres têm, em sua profunda inocência, um sentido inato de proteger e amar a humanidade”, disse o presidente, sem se referir aos feminicídios que foram relatados no país nos últimos anos.

De acordo com a Utopix, os feminicídios aumentaram de forma alarmante durante 2020 para o assassinato de uma mulher a cada 34 horas, em comparação com 2016, quando o feminicídio ocorria a cada 72 horas.

Em 2021, a média foi de um feminicídio a cada 36 horas.

Em meados deste mês, a ONG venezuelana Comitê de Parentes de Vítimas de Caracazo (Cofavic) apresentou seu relatório “Violência contra a Mulher Venezuelana”, no qual foram registradas 1.821 mortes violentas de mulheres entre 2017 e 2021, das quais 53% foram feminicídios.

(Com informações da EFE)

