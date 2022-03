Lilly Tellez exigiu que AMLO pedisse desculpas a Alejandra Cuevas: “Que vergonha sobre a impunidade!”

Lilly Tellez, senadora do Partido da Ação Nacional (PAN), exigiu que o presidente Andrés Manuel López Obrador ( AMLO) para se desculpar “de joelhos” para Alejandra Cuevas, acusada de Alejandro Gertz Manero por homicídio por omissão da morte de seu irmão Federico.

Na última terça-feira, 29 de março, Alejandra Cuevas deixou a prisão de Santa Martha Acatitla, depois que o Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN) ordenou sua libertação após mais de 500 dias de prisão após ser acusada pelo chefe da Procuradoria-Geral da República (FGR) de homicídio por omissão de seu irmão.

Diante disso, a senadora blanquiazul evidenciou que López Obrador não comentou o assunto durante sua conferência matinal do Palácio Nacional.

“O Presidente da República deveria ter pedido perdão à Sra. Alejandra Cuevas. Uma de suas filhas teve que se ajoelhar por justiça diante da misericórdia de sua mãe. Não basta, Senhor Presidente, que você ordene que a Sra. Alejandra Cuevas seja recebida no Governatorado, 'onde eles a atendem', você deveria ter pedido perdão a ela e, se necessário, de joelhos, porque supostamente você deve garantir a justiça”, disse Lilly Tellez na sessão plenária de San Lazaro.

Alejandra Cuevas deixou Santa Martha Acatitla por ordem do SCJN (Foto: DANIEL AUGUSTO SÁNCHEZ/CUARTOSCURO.COM)

“Ela foi roubada de mais de 500 dias de prisão quando ela era inocente e não só ela não pediu perdão, Sr. Presidente, mas ela também endossou e ofereceu sua confiança ao promotor Gertz, o que vai contra toda lógica e contra todo o bom senso, porque ouvimos como procurador Gertz interveio, indevidamente, para distorcer a justiça neste caso. Onde está o perdão, Sr. Presidente? Aquele que você está oferecendo em todos os lugares, em nome dos pecados dos outros e você não tem as calças para oferecer quando está errado”, acrescentou o panista.

No entanto, Tellez também se lançou contra a chefe de governo da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, e a chefe da procuradora-geral da capital do país, Ernestina Godoy, a quem chamou de “executores infames desse ultraje”.

“Quando Ernestina Godoy e Claudia Sheinbaum serão demitidas e punidas? Executores infames desse ultraje. Que pena para a impunidade! Isso vai da água do Palácio Nacional aos seus cúmplices mais servis e em detrimento dos bons cidadãos. Exijo que amanhã peça perdão”, sentenciou o senador.

Lilly Tellez também tomou medidas contra o chefe de governo do CDMX e Ernestina Godoy (Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Por unanimidade, o Supremo Tribunal ordenou a libertação imediata de Alejandra Cuevas, considerando inexistente o crime pelo qual ele é acusado. Da mesma forma, a SCJN observou que não houve omissão de cuidados de saúde para Federico Gertz, mas também apontaram que Laura Morán, muito menos sua filha, não poderia ser atribuída a essa responsabilidade.

Vale ressaltar que um dos momentos-chave do caso ocorreu na noite de 4 de março, quando vazaram áudios pelo YouTube, nos quais Gertz Manero diz ao promotor especializado, Juan Ramos López, que está ciente do projeto de julgamento do ministro Alberto Pérez Dayán, que praticamente colocou em liberdade para Alejandra Cuevas.

Isso mostrou que o procurador-geral teve acesso a um documento que não é de conteúdo público, então a família Cuevas apontou que são “duas mulheres mais velhas que são vítimas de um terceiro, um homem muito poderoso que tem nossa família vivendo em uma situação muito dolorosa”.

