Juan Carlos Osorio rejeitou a proposta da América de Cali de encerrar seu contrato

O presente da equipe escarlate não é dos melhores e seus gerentes o veriam claramente. Tulio Gómez, o principal acionista da pintura 'Escarlata', deu detalhes do que foi oferecido a Juan Carlos Osorio e a resposta que o estrategista teria dado. Eles não querem continuar com o DT e se colocam na tarefa de conversar com ele para chegar a um acordo econômico para a rescisão de seu contrato, já que ele se recusa a renunciar e o teria dito repetidamente.

Após a derrota mais recente da equipe para o Tolima, no Estádio Manuel Murillo Toro, a América marcou a terceira queda consecutiva até agora na liga, sendo um dos clubes mais irregulares do torneio. A equipe começou na parte inferior do placar desde os primeiros minutos da partida. Muito lento no lado esquerdo, eles viram como os espaços foram usados por Anderson Plata, o jogador mais desequilibrado da equipe Tolimense. Ele colocou o artilheiro na área com a qual Michael Rangel conseguiu marcar, aos 8 minutos do jogo, cumprindo a lei do ex.

Os red devils não tiveram reação e com o passar dos minutos os de Ibagué, ficaram muito mais próximos do segundo gol. As coisas estavam preparadas para a equipe liderada por Hernán Torres superar os red devils e acertar a partida, mas eles não conseguiram tirar proveito dos erros do rival e o 1-0 durou até o final. No segundo tempo, embora a América tenha melhorado seu jogo, eles não conseguiram o empate. A mesma coisa começou a acontecer com a equipe vinotinto y oro das partidas anteriores. As escaravelhas geravam cada vez mais perigo no arco oposto e tinham a escolha mais clara com um cruzamento do lado esquerdo de Daniel Hernandez, Jorge Segura dirigiu-se para o poste de trás e Junior Hernandez a puxou para fora na linha para mandá-la para o canto.

O treinador do Tolima fez as modificações necessárias para manter a vantagem, enquanto o rival tentou se aproximar em várias ocasiões, mas no final não foi suficiente e acabou perdendo os 3 pontos em Ibagué. É assim que eles estavam na classificação:

1. Nacional, 27

2. Milionários, 26 pontos (um jogo a menos)

3. Tolima, 26

4. Medellín, 22

5. Caldas, 21 6. Envigado, 20

7. Aliança do Petróleo, 19

8. Junior, 19 (um jogo a menos)

9. Santa Fe, 19 (um jogo a menos)

10. Equidade, 18

11. Bucaramanga, 18

12. Cortulua, 16

13. Jaguares, 16

14. Pereira, 15

15. América, 15

16. Golden Eagles, 14

17. Patriots, 12 18. Pasto, 11

19. Cali, 11

20. União Magdalena, 9

De acordo com o maior acionista do quadro Caleño, eles propuseram a Osorio pagar o custo de sua cláusula de saída para o mês de junho, que seria passar de pagar cerca de 800.000 dólares para 200.000. O DT rejeitou quase imediatamente. Até agora, nenhum detalhe adicional é conhecido. Resta aguardar uma opinião oficial do clube e do próprio Osorio, que diz não querer sair no meio da temporada sem tentar lutar pelo título.





