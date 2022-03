Investidores recebem pagamento de cupom Eurobond da Rússia

(Bloomberg) Temores de inadimplência por parte da Rússia diminuíram quando o último pagamento de juros do governo começou a aparecer nas contas de alguns investidores em títulos.

Os gestores de fundos em Londres e Chipre informaram que tinham recebido pagamentos de cupões, que originalmente expiraram na segunda-feira, do eurobond soberano com vencimento em 2035. Eles disseram que foram notificados sobre o crédito de suas contas na terça-feira, mas se recusaram a ser identificados porque não tinham permissão para falar publicamente.

O fato mostra que a Rússia é capaz e está disposta a pagar suas dívidas externas, apesar das extensas sanções internacionais em resposta à invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin. Até agora, os pagamentos foram feitos com sucesso graças a uma exceção do Tesouro dos EUA às restrições que isolaram a Rússia de grande parte do sistema financeiro mundial.

Mas a incerteza pode voltar no final de maio, quando expira a brecha que permite que intermediários financeiros processem pagamentos de títulos.

Por outro lado, os detentores locais de um título que expira na próxima semana aguardam os resultados de uma recompra anunciada na terça-feira pelo Ministério das Finanças. A oferta de recompra é vista como uma forma de garantir que os investidores sediados na Rússia recebam seus fundos para títulos em dólares, embora em rublos, e evitar restrições impostas pelas câmaras de compensação internacionais.

A oferta fecha na quarta-feira às 17h, horário de Moscou.

Nota original:

O último cupom de títulos da Rússia chega a alguns investidores

Mais histórias como essa estão disponíveis em bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.