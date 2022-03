Gustavo Alfaro fez um discurso eufórico no meio do campo após a partida contra a Argentina: “Eles eram caçadores de utopias impossíveis”

Soccer Football - World Cup - South American Qualifiers - Ecuador v Argentina - Estadio Monumental Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador - March 29, 2022 Ecuador coach Gustavo Alfaro reacts Pool via REUTERS/Dolores Ochoa

Gustavo Alfaro fez história no Equador ao qualificar a equipe para a Copa do Mundo Qatar 2022, que será a quarta participação do Tri no maior evento do esporte (ele já participou da Coreia-Japão 2002, Alemanha 2006 e Brasil 2014). Sua equipe, que selou seu ingresso com um dia de antecedência, culminou as Eliminatórias Sul-Americanas com uma partida de 1 a 1 em casa contra a Argentina.

Depois que a partida acabou, uma verdadeira festa foi organizada no Estádio Monumental em Guayaquil. O ex-diretor técnico de Boca y Huracán foi o protagonista principal, pois foi um dos primeiros a pegar o microfone e esboçar um discurso inflamado diante das 60.000 pessoas que apareceram.

“Ninguém acreditou no Equador e hoje ele está e diz presente para o mundo. É o começo de algo muito importante. Vamos lutar para fazê-los felizes”, começou sua história o raphaelino. E depois, acrescentou: “Estou vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Obrigado Equador pelo calor.” Com igualdade contra o Albiceleste, o Equador chegou a 26 unidades e terminou em quarto lugar, mais dois do que o Perú, que irá para a Repescagem contra o vencedor do cruzamento entre a Austrália e os Emirados Árabes Unidos.

O ex-técnico do San Lorenzo também aproveitou a oportunidade para elogiar seus líderes: “Graças a eles. Eles são os arquitetos de tudo. Eles foram capazes de acreditar, porque eles assumiram muitas equipes que fizeram história no Equador e nós prestamos homenagem a eles na parede da casa da Seleção, onde aqueles que fizeram a grande história deste futebol são retratados. O desafio era uma parede preta onde eles tinham que pendurar sua foto na história. Para isso, eles tinham que acreditar. Eles acreditaram desde o primeiro dia, eles foram colados, eles foram pacientes, eles foram perseverantes, mas eles eram caçadores de utopias impossíveis porque ninguém acreditava no Equador e hoje o Equador está. Hoje o Equador diz “presente” para o mundo! ”.

“E como eles disseram, é o começo de algo muito importante. O desafio é de 17 milhões de pessoas. Somos nós que vamos realizar a vontade e os sonhos de um país, vamos lutar para fazê-los felizes e se não conseguirmos alcançar o que o país quer, vamos deixar a vida para que sintam a dignidade de um grupo que se sente identificado com uma bandeira, com um escudo e com um hino nacional. Como você diz no vestiário: Quem somos nós? Equador! E para que estamos aqui? Vamos ganhar! Vamos vencer, Equador!” , concluiu.

O Equador, que faz parte do Pote 4, bem como Arábia Saudita, Gana, Tunísia, Camarões, vencedores das repescas Conmebol-Ásia-Oceania-Concacaf e vencedor da travessia Escócia-Ucrânia/País de Gales, tentará superar seu melhor desempenho. Na Alemanha 2006, ele chegou aos oitavos-de-final (ele foi eliminado pelas mãos da Inglaterra).

CONTINUE LENDO: