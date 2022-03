Eles apresentaram a bola da Copa do Mundo: inspirada na cultura do Catar e com uma velocidade sem precedentes

Está ficando cada vez menos até o início da Copa do Mundo e a protagonista principal já tem sua estética. A bola que paralisará o planeta durante novembro e dezembro terá o nome de Al Rihla. Esta é a 14ª bola consecutiva que a Adidas criou para uma nova edição da Copa do Mundo.

Para se adaptar às velocidades do esporte de hoje, a nova versão de “la capricihosa” viajará mais rápido no ar do que qualquer uma das outras bolas de campeonatos mundiais anteriores. “O futebol está jogando cada vez mais rápido e, à medida que acelera, a precisão e a estabilidade da bola no ar se tornam críticas. O novo design permite manter a alta velocidade ao longo de sua trajetória. Para o maior cenário esportivo do mundo, nos propusemos a inovar radicalmente e tornar o impossível possível com a bola da Copa do Mundo mais rápida e precisa já criada”, disse Franziska Loeffelmann, diretora de impressão de futebol e design de roupas esportivas da empresa que fez a bola.

O nome dele não é coincidência. Al Rihla significa The Voyage em árabe e a inspiração para seu design vem da cultura, arquitetura, barcos icônicos e a bandeira do Catar. Projetado de dentro para fora usando dados e testes rigorosos realizados em laboratórios, túneis de vento e quadras, a bola oferece o mais alto nível de precisão e confiabilidade em campo devido, em parte, à sua nova estrutura de painel e texturas de superfície.

A bola também foi projetada com o ambiente em mente. Todos os componentes foram cuidadosamente selecionados e a Al Rihla é a primeira bola da Copa do Mundo feita exclusivamente com tintas e colas à base de água.

Cores ousadas e vibrantes e estampas em um fundo perolado são inspiradas na cultura do Catar e no ritmo cada vez mais acelerado do futebol, com uma velocidade que revela o espectro de cores para excitar jogadores e fãs de todo o mundo em todos os níveis do esporte.

“Acreditamos que o esporte pertence a todos nós, por isso temos sido comprometidos e ativos em melhorar o acesso e a equidade para nossa comunidade global de futebol. Como parte desse compromisso, a Al Rihla apoiará as comunidades locais enquanto viajam pelo mundo com atividades projetadas para causar um impacto duradouro no futebol de base e em todos os níveis”, disse Nick Craggs, gerente geral da empresa.

Assim como foi a época de Telstar, Tango, Asteca, Questra, Tricolore, Fevernova, Jabulani ou Brazuca, agora será a hora de Al Rihla. E estrelas como Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé buscarão fazer história com seus melhores trabalhos durante o próximo evento internacional.

