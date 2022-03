Dois dos cinco mortos no ataque terrorista no subúrbio de Tel Aviv eram ucranianos

Israeli medical personnel and rescue workers evacuate a dead body from the scene of a fatal shooting attack on a street in Bnei Brak, near Tel Aviv, Israel, March 29, 2022. REUTERS/Nir Elias REFILE - QUALITY REPEAT

Duas das cinco pessoas que morreram ontem à noite em um ataque de um palestino na cidade israelense de Bnei Brak eram de nacionalidade ucraniana.

As duas vítimas mortais, com idades entre 23 e 32 anos, foram baleadas enquanto estavam sentadas em frente a uma mercearia, uma das cenas do tiroteio de ontem que também resultou na morte de dois israelenses e de um oficial árabe-israelense, informou a polícia na quarta-feira.

As forças de segurança não revelaram detalhes mais concretos da identidade dos ucranianos.

Após o início da invasão russa contra a Ucrânia, Israel regularizou cerca de 20.000 pessoas com cidadania ucraniana que já estavam no país.

Por sua vez, após o início da guerra, milhares de refugiados ucranianos de origem judaica e com direito à nacionalidade israelense sob a chamada Lei do Retorno entraram no país. Assim como milhares de outros sem raízes judaicas.

No caso das duas vítimas na noite passada, as autoridades não detalharam as circunstâncias exatas em que estavam em Israel.

O ataque de terça-feira, por um palestino da Cisjordânia que morreu após ser morto, é o terceiro em uma semana em Israel.

Um total de onze pessoas morreram nos três ataques, o maior número registrado no Estado judeu devido a essas circunstâncias desde 2006.

No domingo passado, dois árabes-israelenses mataram dois policiais na cidade de Hadera, no norte, e na semana passada, um beduíno de uma vila perto da cidade de Beersheva, no sul do país, matou quatro civis nesta cidade. Ambos os ataques foram reivindicados pelo Estado Islâmico (EI), o que não aconteceu em conexão com o tiroteio de ontem.

Após o incidente da noite passada, as forças de segurança declararam estado de alerta máximo, o Exército israelense enviou reforços de tropas na Cisjordânia, e o primeiro-ministro israelense Neftali Bennet convocou o Gabinete de Segurança para hoje.

O governo israelense, a Segurança e a Inteligência foram criticados por não conseguirem evitar nenhum dos ataques recentes.

Naftali Bennett: “Israel enfrenta uma onda de terrorismo árabe”

O primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, denunciou que o país está “enfrentando uma onda de terrorismo árabe” após o ataque de terça-feira em Bnei Brak.

“As forças de segurança estão trabalhando. Vamos combater o terrorismo com persistência, diligência e punho de ferro”, disse. “Não seremos movidos daqui, vamos prevalecer”, disse, ao transferir suas condolências às famílias das fatalidades.

Ele também ressaltou em um vídeo que “o que foi visto durante a Operação 'Guardian of the Walls' (a ofensiva militar contra a Faixa de Gaza em maio de 2021) foi um prenúncio de coisas que iam acontecer”, em referência ao aumento da violência entre árabes e judeus, conforme noticiado pelo The Times of Israel .

“Depois de um período de silêncio, há uma explosão violenta por parte daqueles que tentam nos destruir, aqueles que tentam nos prejudicar a todo custo, aqueles que são movidos pelo ódio contra os judeus e o Estado de Israel, aqueles que estão dispostos a morrer para que não possamos viver em paz”, disse.

“O segredo de nossa existência é nossa bondade para com os outros e nossa determinação em defender a casa que construímos a todo custo”, salientou Bennett, que realizou uma reunião de emergência na noite de terça-feira com o ministro da Defesa Benjamin Gantz e a liderança das forças de segurança.

Por sua vez, Gantz ressaltou que as forças de segurança usarão “todos os meios” para pôr fim a esses ataques. Neste contexto, o Exército israelense anunciou que aumentará a implantação militar na Cisjordânia e nas áreas de fronteira.

“Passamos por momentos difíceis como povo e como país, em meio a ondas de terrorismo, e sempre vencemos com determinação e firmeza, algo que faremos desta vez também”, disse Ganz após a reunião da liderança de segurança para enfrentar essa onda de ataques terroristas em Israel.

Por seu lado, o presidente da Autoridade Palestina, Mahmud Abbas, condenou o ataque a Bnei Brak e defendeu que o assassinato de civis palestinianos e israelitas “só levará a uma maior deterioração da situação”, especialmente com a chegada das celebrações do Ramadã, Páscoa e Pessach.

(Com informações da EFE e Europa Press)

