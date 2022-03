Cynthia Rodriguez pode estar ausente de Venga la Alegría, garantiu Alex Kaffie

Cynthia Rodríguez é uma das apresentadoras mais queridas de Venga la Alegría, ela foi até recentemente coroada campeã do reality show Los reyes del playback, no entanto, o jornalista Alex Kaffie garantiu que o o apresentador deixaria o programa em pouco tempo.

Segundo a colunista, Cynthia Rodríguez anunciará sua ausência da manhã da Azteca nos próximos dias: “Descobri que a belíssima Cynthia Rodríguez está saindo de Venga la Alegría. Sim, por motivos pessoais e para casais! o apresentador sai da revista matinal da Azteca Uno”, escreveu Alex Kaffie.

Deve-se notar que esta publicação provocou vários rumores que vão desde a possível gravidez do amado apresentador - por causa da especificação que alude a Carlos Rivera - até uma mudança de estação de televisão, mas até agora não há informações confirmadas oficialmente e é sobre especulação. Também não se sabe se seria uma ausência temporária ou um adeus definitivo.

A apresentadora poderia deixar seus colegas de Venga la Alegría (Foto: Instagram/ @vengalaalegriatva)

Embora Cynthia Rodríguez e Carlos Rivera tenham mantido seu relacionamento na esfera privada, a apresentadora de Venga la Alegría revelou em dezembro de 2021 seu desejo de se tornar mãe este ano.

A ex-acadêmica decidiu compartilhar com seus colegas da Venga la Alegría que a ideia de sua família crescer pode estar se aproximando cada vez mais. Os eventos aconteceram depois que Cynthia estava no evento da árvore de Natal da TV Azteca.

“No próximo ano eu gostaria de ser o mais feliz, é um sonho que tenho na minha vida, acho que o maior sonho que tenho é ter um bebê e espero que seja realizado no próximo ano. Obviamente para compartilhar e contar a eles”, explicou ela, deixando claro que pode estar procurando engravidar.

Carlos Rivera e Cynthia Rodríguez têm poucas fotos juntos porque o relacionamento deles é muito privado (Foto: captura de tela)

Além disso, durante uma dinâmica em que os motoristas da Venga la Alegría puderam conversar com o Papai Noel, o motorista pediu um presente muito especial: “Acho que só falta uma coisa e gostaria que fosse cumprida no próximo ano: ' Você pode me trazer um bebê? '. Acho que estou pronta, agora, para começar uma família”, concluiu ela com sentimento notável.

O Papai Noel garantiu que fará todo o possível para que o bebê entre em sua vida, embora não necessariamente durante 2022, se ele pudesse nascer até 2023. Entre risos, “Papai Noel” disse a ele que ele tem que trabalhar nisso junto com seu parceiro. O pedido de Cynthia comoveu seus companheiros e o público que seguiu a transmissão.

Nesse sentido, o próprio Carlos Rivera disse em meados de 2021 que gostaria de ter filhos depois de se casar. Em uma reunião de mídia no Aeroporto Internacional da Cidade do México, o intérprete Recuérdame estava disposto a contar um pouco sobre o que o espera fora do país na promoção de seu novo álbum, mas ele não se recusou a esclarecer o que espera de Cynthia em seu namoro, garantindo que por enquanto eles não estabeleceram o objetivo absoluto de se casar, mas gostariam de chegar ao altar.

O motorista pediu ao Papai Noel um bebê de presente (Captura: @vengalaalegriatva /Instagram)

“No entanto, agora, nada. Estamos felizes como estamos e a verdade é que ainda não pensamos muito nisso, estamos muito calmos como estamos”, explicou Rivera, filmado por Eden Dorantes.

A cantora acrescentou que os supostos planos de casamento não foram deixados de fora, mas não há nada que os obrigue a chegar ao altar e, depois de quatro anos juntos desfrutando de sua felicidade dessa forma, eles preferem ficar noivos porque “não é que não planejemos, não é que não pensemos nisso, mas ainda não estamos marcando uma data já de que 'tem que ser'”, disse.

Ele também confirmou que a maneira como eles vivem juntos há algum tempo está sob o mesmo teto e, disse ele, como se fossem casados, e também ansiando por conceber um filho, embora não tenha explicado quando eles cumpririam esse desejo.

