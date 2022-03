Congresso vai debater moção de censura contra ministro da saúde nesta quinta-feira

Enquanto a segunda moção de vaga contra o presidente Pedro Castillo foi superada, o O Congresso ainda está de olho em vários membros do Executivo, incluindo o Ministro da Saúde Hernán Condori. A manchete questionada é protagonista de uma moção de censura que será debatida em plenário nesta quinta-feira, 31 de março a partir das 9h00, depois de questionada há menos de duas semanas.

Enquanto Condori respondeu a uma declaração interpelatória sobre sua carreira e gestão, parte da oposição no Congresso não ficou satisfeita e garantiu as 33 assinaturas necessárias para iniciar o processo que enfrenta hoje. Nos últimos dias, o Ministro da Saúde tem sido criticado pelo lento progresso no processo de vacinação e pela alegada possibilidade de que vários lotes de vacinas sejam estragados devido ao baixo comparecimento dos cidadãos nos centros de vacinação.

“Hernán Condori Machado também não demonstrou a capacidade de ocupar o cargo. Assim, a partir de uma revisão do currículo e da experiência em gestão da saúde pública, pode-se observar que o Ministro da Saúde foi nomeado diretor regional de saúde em Junín em 2 de janeiro de 2020 e permaneceu no cargo até 8 de janeiro do mesmo ano. Nessa ocasião ele foi afastado do cargo por falta de idoneidade para ocupar o cargo”, diz a moção contra ele.

O documento também relembra questões sobre a promoção de um produto cuja eficácia não havia sido comprovada cientificamente. Além disso, em uma conferência de imprensa, ele garantiu que o produto havia sido endossado pelo FDA quando a organização não havia emitido nenhum pronunciamento sobre o assunto e nem sequer havia iniciado uma investigação sobre as características do produto.

“O Sr. Hernán Yury Condori Machado, vestindo a roupa de um médico, informou aos potenciais consumidores que a compra e o consumo do produto contribuiriam para melhorar sua saúde, transmitindo assim uma mensagem supostamente enganosa”, lê-se na moção.

GESTÃO CONTROVERSA

Como o Perú ainda não completou oficialmente a terceira onda de infecções, as vozes oficiais e externas da saúde continuam a enfatizar a importância da população ir aos centros de vacinação para adquirir as doses necessárias para combater o vírus COVID-19; no entanto, durante a administração de Condori, o fluxo de visitas a as vacinações diminuíram acentuadamente.

“A questão é que, como não há mais muitos casos de mortes, você não vê sacos pretos de corpos desses pacientes nas ruas por causa dessa doença que tem lamentado o país. Como já não se vê, as pessoas também não percebem que esta doença não desapareceu, por isso temos os pontos de vacinação praticamente vazios”, foi a frase com que o ministro tentou justificar a ausência de cidadãos nas vacinas.

No início de março, a chefe de imunizações do Ministério da Saúde anunciou sua saída do cargo devido à má gestão de Hernán Condori. “Era estritamente necessário ter uma organização estrutural funcionando onde houvesse uma característica fundamental que é o elemento técnico que definitivamente vimos se deteriorar nas últimas semanas. Isso coloca em risco as atividades da estratégia de imunização, sendo esta a principal medida de proteção específica contra a COVID-19”, disse o funcionário demissionário à imprensa. Além disso, ele observou que sua equipe não foi levada em consideração em decisões importantes sobre o processo de vacinação.

CONTINUE LENDO