Coldplay no México: Chris Martin prometeu tocar a música de Juan Gabriel nos próximos shows

ZAPOPAN, JALISCO, 29MARZO2022.- Esta noche en el Estadio Akron se presento en concierto la banda británica de rock alternativo, Coldplay, en su gira “Music The Spheres Tour” y a donde se dieron cita miles de fanáticos de la banda. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

Desde que o Coldplay anunciou que visitaria o México durante a turnê mundial Music Of The Spheres, a emoção dos fãs não parou. Além disso, quando foi anunciado recentemente que, além dos três eventos iniciais, mais dois foram adicionados.

O primeiro concerto da banda inglesa foi em 25 de março passado em Monterrey; enquanto o segundo aconteceu em 29 de março em Guadalajara , Jalisco. Portanto, ainda há o evento de 3 de abril na Cidade do México e as novas datas que serão realizadas em 30 de março no Estádio Akron em Guadalajara e mais uma em 6 de março no Sol Forum na capital do país.

Diante desse choque, o Coldplay, que até agora está na metade de sua turnê mexicana, surpreendeu na última terça-feira durante seu primeiro show no estádio Akron, em Guadalajara, não apenas por tocar seus maiores sucessos, mas também por convidar um dos atores mais importantes da música em todo o país para o palco: Fher , vocalista da banda multi-premiada e renomada Maná.

Carla Morrison abriu os shows da banda no país (FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Além de acompanhá-los para uma música, ele jogou, guitarra na mão, seu hit Rayando el sol, acompanhado por todos os fãs que se reuniram na famosa casa do Rebanho Sagrado.

E como se não bastasse uma música com o coro de milhares de pessoas, Chris Martin pediu que todos cantassem juntos para o deleite do mexicano, e com um espanhol complicado ele foi capaz de cantar o famoso refrão, para os gritos e aplausos do povo de Jalisco. “Vamos cantar para você”, disse o cantor inglês.

“Viva o México, seus bastardos”, gritou Fher com emoção singular, e um enorme sorriso no rosto.

A banda surpreendeu seus fãs de várias maneiras (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM)

Mas essa não é a única surpresa que o Coldplay tem, já que Carla Morrison foi encarregada de abrir o apresentações que o grupo fará no México e, como se isso não bastasse, Chris Martin, vocalista da banda, comentou recentemente que poderia cantar uma melodia em espanhol.

E é que em outros shows da turnê, o grupo apresentou músicas como El Corrido de Monterrey ou Bachata Rosa de Juan Luis Guerra no evento de Santo Domingo. É por isso que, durante uma entrevista com Imagen, o cantor revelou que para seus próximos shows no México é possível que os participantes possam ouvir um dos sucessos do Divo de Juárez.

“Talvez em alguns encontros, não em todos, mas em alguns dias se eu esperar”, comentou e, após a pergunta sobre qual cantor escolheria, Chris mencionou: “Juan Gabriel”.

O Coldplay está em turnê (Foto: REUTERS/Christopher Pike)

Da mesma forma, o membro do Coldplay apontou que era difícil para ele cantar em outro idioma, então ele ensaiou fervorosamente para não cometa erros e faça isso da melhor maneira.

“Estou muito nervoso para cantar em espanhol, então tenho que praticar tanto cada música, então algumas noites não é possível”, disse, acrescentando que tanto ele quanto os outros membros tentariam o máximo possível cantar uma das músicas de Juan Ga.

Deve-se lembrar que o Coldplay organizou uma boa turnê pelo continente americano. Seu desembarque foi em San Jose, Costa Rica, onde fizeram algumas apresentações nos dias 18 e 19 de março de 2022 no Estadio Nacional com H.E.R como banda convidada, seguido de um show no Estádio Olímpico de Santo Domingo, na República Dominicana.

A banda também visitará muitas cidades dos Estados Unidos, na América do Norte. Eles começarão em 6 de maio em Dallas, e continuarão pelo Texas em Houston, e depois irão para Phoenix, Santa Clara e duas datas no Soldier Field em Chicago.

CONTINUE LENDO