As razões que levariam o Congresso a censurar definitivamente o ministro da Saúde, Herán Condori

Hernán Condori pode estar passando seus últimos dias como Ministro da Saúde. Nesta quinta-feira, 31 de março, o Congresso vai debater sua censura e, aparentemente, teria os votos para retirá-lo do cargo sob grave questões de seu trabalho e adequação para exercê-lo.

A moção de censura foi apresentada na semana passada e acusa a Condori de promover a venda de 'água em cluster' ao atribuir propriedades medicinais que não são comprovadas ou certificadas por qualquer autoridade oficial ou acadêmica.

O chefe de saúde também é responsabilizado por usar seu status médico “para promover o serviço de diagnóstico do câncer do colo do útero sem ter a especialidade de ginecologia ou oncologia”.

Outro motivo para prosseguir com a censura, o documento afirma que Condori desconhece as funções que deve desempenhar como Ministro da Saúde após a transferência de um menor de Cañete para Lima para tratamento médico.

“O Sr. Hernán Condori Machado também não demonstrou a capacidade de ocupar o cargo. Assim, a partir de uma revisão do currículo e da experiência de gestão, pode-se ver que o Ministro da Saúde foi nomeado diretor regional de saúde de Junín, mas nessa ocasião foi afastado do cargo por falta de adequação para ocupar o cargo”, diz outro parágrafo da moção de censura.

Observa-se também que, como resultado da nomeação de Hernán Condori, vários profissionais renunciaram a cargos de alto nível, como membros da Equipe Consultiva de Alto Nível, que denunciaram “não ter condições para o exercício autônomo no cargo” e que isso “enfraquece a política de saúde do peruano Estado.

Os funcionários que deixaram o cargo são: Virginia Garaycochea Cannon, Edwin Vasquez Ghersi, Ladislao Tutaya Gonzales, Juan Rivera Feijoo e Gabriela Minaya Martinez. O vice-ministro da Saúde Pública de Minsa, Gustavo Rosell.

No dia 25 de fevereiro, a chefe de imunizações, Gabriela Jiménez, também deixou seu posto - um elementar no avanço da vacinação contra a COVID-19 no país. A ex-funcionária afirmou em sua carta de demissão que as contínuas mudanças no Minsa afetaram a estrutura técnica de sua área. Além disso, ele relatou uma série de abusos contra sua gestão desde que Hernán Condori assumiu o cargo.

Gabriela Jimenez e Gustavo Rossell

ELES TERIAM OS VOTOS

A oposição teria cerca de 72 votos a favor da moção de censura contra Hernán Condori e espera-se que ela exceda o número mínimo de adesões necessárias para remover o funcionário questionado do cargo.

Apenas Força Popular, Renovação Popular e Avanza Pais têm 43 votos a favor. Eles poderiam ser acompanhados por 8 membros da Ação Popular e 10 membros da Alliance for Progress (APP). Da mesma forma, 3 legisladores do Somos Perú, 2 do Juntos por Perú —que assinaram a moção— e cerca de 6 não agrupados.

A este respeito, o ex-ministro Oscar Ugarte disse que a permanência de Condori à frente de Minsa é um risco para a instituição que parece não ter norte e que isso causa “uma paralisia que não nos permite retomar as coisas mais básicas, como a vacinação, o fortalecimento do primeiro nível de atendimento e o manejo de outras doenças [...] Quando há falta de experiência e preparo em um cargo tão importante quanto um ministro da Saúde, surgem gestos demagógicos que não ajudam em nada a saúde pública, mas geram condições de regressão”.

Raúl Urquizo, reitor da Faculdade de Medicina, disse que “somos muito claros qual deve ser o perfil de um ministro da saúde. Independentemente da cor política, ele deve ter experiência em saúde, gestão, ele deve ser um líder em quem nós e a população podemos confiar. Ter um ministro que não tem essas características gera um enorme desânimo.”

