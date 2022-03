América Latina x Ásia: quantas vezes os países da Conmebol venceram as partidas de repescagem

A Confederação Asiática de Futebol e a Confederação Sul-Americana de Futebol se enfrentarão novamente em um playoff da Copa do Mundo. Desta vez, a seleção peruana depois de vencer o Paraguai terá que esperar pelo vencedor da chave entre a Austrália e os Emirados Árabes. Reviva os confrontos entre as equipes sul-americana e asiática aqui.

A única vez que as duas confederações se encontraram foi a caminho da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. O Uruguai ficou em quinto lugar e colidiu com a Jordânia. O 'celeste' venceu na primeira mão e goleou por 5-0 como visitante com pontuações de Maximiliano Pereira, Christian Stuani, Nicolás Lodeiro, Cristian Rodríguez e Edinson Cavani. Na segunda mão, ele seria empatado sem gols no Centenário.

Deixando esse compromisso de lado, as equipes da Conmebol se cruzaram com mais frequência com equipes da Confederação Oceânica de Futebol. Por exemplo, na Rússia 2018, o Perú conseguiu seu ingresso para o evento da Copa do Mundo depois de vencer a Nova Zelândia. Na primeira mão empatou 0-0 com os 'Kiwis' e fechou a qualificação em casa com uma vitória por 2-0 com gols de Jefferson Farfan e Christian Ramos.

Na Alemanha 2006 e Coreia-Japão 2002, o Uruguai iria novamente para a repescagem e em ambas as ocasiões seria contra a Austrália, que até então ainda pertencia à OFC, após a Copa do Mundo realizada em terras de 'Teutonas', iria para a AFC. Das partidas de repescagem, apenas em uma ele conseguiu continuar na competição e na outra caiu nos pênaltis.

Repescagem Alemanha 2006: Uruguai 1 - 0 Austrália

Repescagem Alemanha 2006: Austrália 1-0 Uruguai venceu os locais nos pênaltis 4-2.

Repescagem Coreia-Japão 2002: Austrália 1 - 0 Uruguai

2002 Repescagem Coreia-Japão: Uruguai 3 - 0 Austrália

AUSTRÁLIA VS. EAU

Finalmente, os Emirados Árabes Unidos enfrentarão a Austrália na última rodada para descobrir qual time jogará a repescagem com a equipe da Conmebol. A partida acontecerá no Catar no dia 7 de junho às 05:00 (horário peruano) e será transmitida na América Latina pelo sinal STAR Plus.

O elenco de Rodolfo Arruabarrena venceu pela menor diferença para a Coreia do Sul, que já estava qualificada para a Copa do Mundo, e ficaram com a oportunidade de lutar por uma passagem para a Copa do Mundo, à frente do Iraque, Síria e Líbano. Ele marcou 12 pontos em dez jogos disputados.

PERÚ NA REPECHAJE

Ricardo Gareca e companhia enfrentarão mais uma vez um playoff como a caminho da Rússia 2018, depois de vencer o Paraguai por 2 a 0 no Estádio Nacional. O 'Inca' rapidamente aproveitou um gol de Gianluca Lapadula e, em seguida, o objetivo da tranquilidade viria aos pés de Yoshimar Yotún.

A partida de repescagem entre as equipes das diferentes confederações está marcada entre 13 e 14 de junho deste ano. O país onde o jogo é jogado é provavelmente o Catar. Ao contrário de 2017, será uma partida única, não mais para frente e para trás.

Se o Perú conseguir vencer a Austrália ou os Emirados Árabes na repescagem, ele se juntará às equipes da Conmebol na Copa do Mundo do Catar. Brasil, Argentina, Equador e Uruguai são os esquadrões que se classificaram diretamente.

