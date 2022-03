“Alguns mágicos”: as fortes críticas do jornalista Antonio Casale à FCF pela eliminação do Qatar pela Colômbia em 2022

El jugador colombiano disputa el balón frente a dos venezolanos en el partido por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar en el que Colombia venció 1-0 a Venezuela en el Estadio Cachamay de Ciudad Guayana, Venezuela, 29 de marzo, 2022. REUTERS/Manaure Quintero

A Colômbia ficou sem participar da repescagem da Copa do Mundo de 2022 no Catar apesar da vitória pela diferença mínima contra a Venezuela com um gol de James Rodríguez na última data das eliminatórias sul-americanas. A equipe de café precisava que o Perú perdesse, algo que não aconteceu porque o bicolor venceu por 2-0 contra o Paraguai com gols de Gianluca Lapadula e Yoshimar Yotún em um estádio nacional lotado.

Isso não correu bem com os comentaristas colombianos da ESPN Fútbol Colômbia que criticaram a Federação Colombiana de Futebol (FCF) e lembraram que os treinadores Carlos Queiroz e Reinaldo Ruedo deixaram de fora duas equipes nessas eliminatórias.

“Alguns mágicos, alguns mágicos de David Copperfield, que em três anos e meio terminaram isso. Eles tiraram Pekerman por perder para os pênaltis nos oitavos-de-final para a Inglaterra em uma Copa do Mundo (Rússia 2018) e trouxeram dois treinadores que eliminaram duas equipes de uma Copa do Mundo: Queiroz tirou a Colômbia e o Egito (fora da Copa do Mundo) e Reinaldo Rueda para o Chile e a Colômbia (da Copa do Mundo)”, disse jornalista Antonio Casale.

O estrategista português esteve na primeira etapa das eliminatórias sul-americanas liderando os 'cafeicultores' e depois se aposentou devido aos maus resultados. Ele assumiu o cargo de treinador da seleção egípcia e também não conseguiu bons resultados ao perder a Copa das Nações Africanas. e não conseguindo qualificar a equipe de Mohamed Salah para a Copa do Mundo de 2022 do Qatar, ambas as partidas contra o Senegal. Após o fracasso, o treinador anunciou a aposentadoria do cargo: liderou 20 partidas, das quais venceu 13, empatou 2 e perdeu 5 com os 'Faraós'.

Por sua vez, Reinaldo Rueda sofreu o mesmo destino de Queiroz: Chile e Colômbia não se classificaram sob seu comando. Com 'La Roja', Rueda disputou 27 partidas, 17 amistosos, 6 na Copa América e 4 nos Playoffs. Destes, ele venceu apenas 9, 1 nos Playoffs, 2 na Copa e 6 em amistosos, e teve 35 gols a favor e 35 contra. E com a seleção colombiana foi semelhante, onde nunca entrou em contato com os jogadores ou os torcedores, apesar da vitória alcançada nesta terça-feira contra a Venezuela em uma visita. Já nas eliminatórias de 2006, a Colômbia, sob seu comando, havia sido deixada de fora da Copa do Mundo na Alemanha por um ponto para jogar a repescagem.

ÍDOLO COLOMBI

O ex-jogador colombiano Faustino Asprilla, que qualificou seu país para duas Copas do Mundo (Estados Unidos 94 e França 98), disse que o grande erro foi contratar um estrategista estrangeiro que não sabia como era o futebol de café.

“Isso é culpa que você não sabe para onde está indo. O futebol colombiano tem uma identidade e, desde que o perdemos, não jogamos bem novamente. Você tem que procurar por isso: por que você decidiu trazer um treinador europeu (Queiroz) quando você não conhecia o futebol colombiano ou a essência do jogador de futebol colombiano?” , comentou sobre a ESPN Football Colombia.

O ex-ídolo de Parma, que fez parte da geração de ouro da Colômbia com o 'Trem' de Valência, René Higuita e Carlos 'El Pibe' Valderrama, disse que o jogador de seu país é especial e você tem que saber como tratá-lo, algo que o treinador estrangeiro não conseguiu manter.

“O futebolista colombiano é especial: está muito alto ou está muito aumentado ou cai. Porque somos assim. E os treinadores que trouxeram para cá nunca souberam o que era o futebol colombiano e foi assim que terminou (com a eliminação da Copa do Mundo)”, concluiu.

