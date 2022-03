Alexander Callens e sua grande chance de evitar o desconto no Perú x Paraguai pelas Qualificatórias Qatar 2022

O Perú vence o Paraguai por 2 a 0 na última data das eliminatórias do Qatar 2022 e jogará a repescagem. O 'bicolor' não só teve um ótimo desempenho no ataque, mas também na defesa. Isso foi demonstrado por Alexander Callens, que teve um grande golpe e manteve seu gol invicto.

Aconteceu aos 83 minutos da partida. O 'branco-vermelho' havia virado no ataque e a jogada terminou com um cabeceamento de Gianluca Lapadula, que novamente acertou o clube do gol rival.

Os paraguaios lançaram uma bola, que foi recebida por Ángel Romero, que baixou para Julio Enciso. A jovem promessa 'Guarani' começou a correr em direção ao gol de Pedro Gallese perseguido por Carlos Zambrano e Alexander Callens. Este último foi mais rápido e cruzou o atacante sem falhas.