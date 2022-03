Alex Sirvent de Mercurio reagiu às alegações de abuso contra Toño Berumen: “Em algum momento vamos conversar”

Após a declaração divulgada por Sasha Sokol no âmbito do Dia Internacional da Mulher, onde ela anunciou o abuso que sofreu pelo produtor Luis de Llano quando adolescente, várias vozes se levantaram em sua defesa.

Na verdade, o ator Mauricio Martínez aproveitou a situação da mídia para revelar seu próprio caso de assédio, que teria ocorrido no início dos anos 2000 pelo produtor Antonio Berumen, ex-gerente de bandas pop da época como Mercurio, Kairo, Tierra cero e cantor Fey.

Martínez mencionou que Berumen havia tocado nele “onde ele não deveria” e garantiu que o empresário tem uma câmera de gravação de vídeo no banheiro de seu escritório para capturar os homens que vieram com ele para fazer um casting, enquanto os convidava para tomar um banho.

“Eu disse isso inspirado em Sasha, por sua grande coragem e eu me junto totalmente à condenação, com a denúncia, não é fácil fazer o que ela fez. Eu fiz isso mais tarde, sua mão treme depois que eu coloquei 'enviar' para o tweet.. Não porque você é homem ou porque é mulher, um caso é mais ou menos importante, não exclui sexo ou idade”, disse ela ao programa de rádio de Luis Cárdenas.

Poucos dias depois, Mauricio formalizou a denúncia de assédio e chegou a dirigir-se à Procuradoria-Geral da Cidade do México para processar o ex-gerente, que está longe dos olhos do público.

Martínez também disse ter vários testemunhos de jovens que se aproximaram dele depois de ouvir sua história, para contar suas próprias histórias de assédio e abuso com Berumen, para que ele não descanse “até que a justiça seja feita”.

“Nas últimas 48 horas, mais de 14 vítimas desse homem vieram até mim... Não posso falar muito sobre isso, mas é claro que as 14 vítimas querem justiça, para que valentões e abusadores não continuem se sobrepondo”, acrescentou.

Agora foi Alex Sirvent, que fazia parte de Mercúrio nos anos 90 e morava perto de Berumen, que falou sobre isso e, embora tenha descartado que tivesse vivido algo semelhante, expressou seu total apoio às vítimas.

“É um assunto muito delicado, que deve ser tratado com uma pinça. Sinto muito pelo que Mauricio aconteceu e pelas vítimas que estão se manifestando”, disse em entrevista à Sale el sol. Além disso, acrescentou que, mesmo que tenham um ponto de vista diferente, nunca duvidarão das palavras das vítimas: “No final, acho que nós também, em algum momento, conversaremos, sempre respeitando e do nosso ponto de vista sem querer causar controvérsia”.

O também apresentador do programa Venga la Alegría Fende de semana elogiou a coragem de Mauricio Martínez, que decidiu verbalizar o assédio depois de quase 20 anos:

“Acho que ele está em todos os direitos. Estamos passando por um momento em que levantar a voz se tornou parte de nossa liberdade como seres humanos, parte de nossos direitos e acho que a internet e as mídias sociais ajudaram nossa voz a ser ouvida mais alto. Finalmente, tudo o que posso dizer é que quero ser super pontual sobre esse assunto, apenas compartilhar nossos sentimentos com as pessoas que foram afetadas”.

Sirvent observou que, graças ao cuidado de seus pais, ele pôde desfrutar de uma carreira sem escândalos quando adolescente:

“Fui abençoado por meus pais estarem sempre muito próximos de mim e acho que ninguém está a salvo de estar em uma situação delicada, mas pessoalmente acho que tive uma carreira que até agora, saudável, limpa e tem havido pessoas bem-intencionadas ao meu redor”.