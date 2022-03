A Ucrânia garantiu que a Rússia retirou unidades militares de Kiev e Chernigov para se concentrar no leste do país

Armiansk (Ukraine), 25/02/2022.- Russian soldiers on the amphibious infantry fighting vehicle BMP-2 move towards mainland Ukraine on the road near Armiansk, Crimea, 25 February 2022. Russian troops entered Ukraine on 24 February prompting the country's president to declare martial law and triggering a series of announcements by Western countries to impose severe economic sanctions on Russia. (Rusia, Ucrania) EFE/EPA/STRINGER

As Forças Armadas da Ucrânia disseram na terça-feira que a Rússia retirou unidades militares das regiões de Kiev e Chernigov para concentrar seus esforços no leste do país, mas alertaram que esta ação busca “enganar” a liderança militar da Ucrânia.

“Tem como objetivo enganar a liderança militar das Forças Armadas da Ucrânia e criar um equívoco sobre a recusa da Rússia em cercar Kiev”, disse ele em um relatório publicado em seu perfil oficial no Facebook, acrescentando que a chamada “retirada de tropas” é, de fato, uma rotação de unidades individuais.

“Na direção de Donetsk, os invasores russos continuam a disparar. Eles realizaram ataques aéreos e de mísseis nas áreas de Kreminna e Mariupol. O inimigo concentrou seus principais esforços em assumir o controle dos assentamentos Popasna e Rubizhne (Lugansk), bem como na captura completa de Mariupol. Não teve sucesso”, disseram as Forças Armadas ucranianas.

Eles também explicaram que as tropas russas bombardearam as posições das unidades ucranianas perto da aldeia de Stepnogorsk e das cidades de Orikhove e Hulyaipole na região de Zaporizhzhia com artilharia.

As Forças Armadas disseram que os soldados russos continuam a disparar e realizaram ataques aéreos com mísseis nas áreas de Kreminna e Mariupol.

“Nas áreas das aldeias de Novokarlivka e Luhivske, o inimigo continua realizando equipes de fortificação das posições ocupadas e instalando campos minados. Não houve mudanças significativas nas áreas operacionais do Mar Negro e Azov”, disseram.

O presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, disse que as conversas com negociadores russos deram alguns sinais positivos, mas alertou que a Rússia não é confiável.

A Rússia anunciou após as conversações de terça-feira entre a delegação ucraniana-russa em Istambul, Turquia, que reduzirá significativamente as operações militares perto da capital ucraniana, Kiev, e da cidade de Chernihiv, no norte do país.

Os Estados Unidos e outros expressaram anteriormente ceticismo sobre o anúncio da Rússia.

Em um discurso em vídeo na terça à noite, Zelensky disse que as “ações corajosas e eficazes” das tropas ucranianas forçaram a Rússia a reduzir sua ação em Kiev e Chernihiv.

Ele disse que a Ucrânia continuará o processo de negociação “na medida em que dependa de nós”, mas enfatizou a desconfiança nas “palavras que vêm dos representantes do país que continuam lutando para nos destruir”.

Zelensky disse que os negociadores da Ucrânia não comprometerão a “soberania e a integridade territorial”.

A Rússia se comprometeu na terça-feira com uma desaceleração em torno de Kiev e outra cidade ucraniana, mas as potências ocidentais pediram para não baixar a guarda até verificarem que Moscou está cumprindo sua palavra.

(Com informações da Europa Press)

