A Rússia anunciou um cessar-fogo em Mariupol para quinta-feira com o objetivo de permitir a evacuação de civis

A local resident pushes a wheelbarrow in front of an apartment building destroyed during Ukraine-Russia conflict in the besieged southern port city of Mariupol, Ukraine March 30, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

O Ministério da Defesa russo anunciou que vai estabelecer um “regime de silêncio”, ou seja, um cessar-fogo local, a partir das 10:00 de quinta-feira (07:00 GMT) no porto ucraniano sitiado de Mariupol para evacuar civis.

Segundo essa fonte, essa medida deve facilitar a abertura de um corredor humanitário para a cidade ucraniana de Zaporiyia.

“Para que esta operação humanitária seja bem-sucedida, propomos realizá-la com a participação direta de representantes do Alto Comissariado da ONU para Refugiados (ACNUR) e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha”, acrescentou o ministério no comunicado.

O ministério russo pediu a Kiev que garanta “respeito incondicional” pelo cessar-fogo por meio de notificação por escrito ao lado russo, ao ACNUR e ao CICV até às 06:00 (03:00 GMT) de quinta-feira.

Moscou também pediu ao exército ucraniano que se comprometa a garantir a segurança dos comboios de ônibus ao longo do corredor designado.

O ministério também disse que aceitou uma proposta de Kiev para abrir quatro novos corredores humanitários de Mariupol a Zaporizhzhia nas últimas 24 horas.

Horas antes, a Rússia alegou que não vê nada de “promissor” nas negociações de paz com a Ucrânia, que a acusou de bombardear a cidade de Chernigov e um centro da Cruz Vermelha em Mariupol.

“Os ocupantes bombardearam deliberadamente um prédio do CICV (Comitê Internacional da Cruz Vermelha) em Mariupol”, disse Liudmila Denisova, responsável pelos direitos humanos no parlamento ucraniano, sem nenhum relato de possíveis vítimas ainda.

A Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, garantiu que os bombardeios e ataques indiscriminados da Rússia a áreas povoadas da Ucrânia geram “imensa preocupação” e podem equivaler a “crimes de guerra”.

De acordo com o escritório de Bachelet, desde o início da invasão até terça-feira, 29 de março, 1.189 civis foram mortos, incluindo 98 crianças. Um equilíbrio que, ele reconhece, está muito abaixo da realidade, pois suas equipes não têm acesso direto aos locais mais expostos, como Mariupol, onde a presença de valas comuns foi detectada.

Em cinco semanas de guerra, quatro milhões de ucranianos tiveram que fugir de seu país (REUTERS/Alexander Ermochenko)

Cerca de 160.000 civis ainda estão presos na agredida e sitiada Mariupol e enfrentam uma “catástrofe humanitária”, pois vivem em abrigos sem eletricidade e sem comida e água, de acordo com depoimentos coletados pela agência AFP daqueles que fugiram daquela cidade.

Na quarta-feira, o gabinete do prefeito de Mariupol denunciou a evacuação forçada para a Rússia de mais de 70 pessoas - mulheres e pessoal médico - de uma maternidade.

Em cinco semanas de guerra, quatro milhões de ucranianos tiveram que fugir de seu país, de acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR). A Europa não tinha visto um afluxo tão grande de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.

No total, mais de dez milhões de pessoas, ou mais de um quarto da população, foram forçadas a deixar suas casas. O conflito deixou 1.189 civis mortos e 1.901 feridos, de acordo com o ACNUR.

(Com informações da AFP)

