A OMS exigiu que a Rússia cessasse os ataques à rede de saúde da Ucrânia: “É uma violação do Direito Internacional Humanitário”

A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou na quarta-feira que os ataques das tropas russas em Até agora, profissionais de saúde e pacientes ucranianos deixaram dezenas de mortos e exigiram o fim das hostilidades.

Em conferência de imprensa, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicou que até à data foram registados 82 ataques das forças invasoras, causando pelo menos 72 mortes e 43 feridos, incluindo profissionais de saúde e pacientes.

Ghebreyesus garantiu que a organização continua a trabalhar com parceiros locais e internacionais para entregar suprimentos médicos às áreas mais afetadas da Ucrânia. Por isso, instou as autoridades russas a permitirem a chegada de suprimentos, especialmente nas cidades mais atingidas pela invasão, como Mariupol.

“Emitimos linhas, diretrizes e doações nas quais incluímos uma lista de suprimentos essenciais que são urgentemente necessários. Continuamos a pedir garantias de passagem segura para entregar suprimentos a Mariupol e outras cidades sitiadas”, exigiu das tropas russas.

O diretor da OMS também comentou que quase 160 toneladas de suprimentos foram entregues até o momento.

A equipe do hospital Trostyanets informou que as tropas russas atacaram instalações sanitárias com tanques durante a ocupação da cidade (REUTERS/Thomas Peter)

Durante a conferência de imprensa, lamentou que a guerra continue em solo ucraniano e exigiu que os ataques “cessem imediatamente” porque “atacar uma instituição de saúde é uma clara violação do Direito Internacional Humanitário”: “Não podemos continuar a testemunhar ataques a instituições de saúde, uma vez que o início da invasão pela Federação Russa”.

Essas palavras de Ghebreyesus vêm um dia depois de Jarno Habicht, representante da OMS na Ucrânia, denunciar a continuação do russo ataques contra a rede de saúde ucraniana.

“Os ataques à saúde estão em andamento, colocando os profissionais de saúde em risco e impedindo que os pacientes tenham um local seguro para cuidar”, disse Habicht, durante uma videoconferência realizada na terça-feira em Lviv, cidade localizada no oeste da Ucrânia.

O funcionário argumentou que os ataques às unidades de saúde são inaceitáveis e alertou que eles violam os padrões humanitários internacionais.

As tropas russas destruíram centenas de edifícios, hospitais, teatros e outras instalações civis (REUTERS/Thomas Peter)

O funcionário local da OMS também enfatizou que o sistema de saúde ucraniano está sob forte pressão devido ao fato de que grande parte da população do país está longe de suas casas. Hoje, quase 6,5 milhões de pessoas estão deslocadas internamente.

Por sua vez, muitos profissionais de saúde também se mudaram para áreas mais seguras ou deixaram o país, o que complica ainda mais os cuidados e aumenta o trabalho daqueles que permaneceram.

O acesso a medicamentos também está se tornando cada vez mais difícil devido ao fechamento de muitas farmácias. Habicht explicou que cerca de 10.500 estão em operação hoje, metade deles antes da invasão russa.

“Os hospitais estão se adaptando à situação, com um aumento nos tratamentos para lesões e lesões, especialmente no leste do país”, disse Habicht, que também indicou que a maioria das ajudas de emergência enviadas pela OMS é direcionada para aquela área da Ucrânia.

Desde o início da invasão, em 24 de fevereiro, as tropas russas realizaram bombardeios brutais contra a população civil, destruindo apartamentos, supermercados, teatros, prefeituras e outros edifícios. No sitiado Mariupol, no sul do país, as forças de Putin destruíram edifícios de um hospital complexo, incluindo uma maternidade. Imagens desse evento percorreram o mundo, provocando a indignação da comunidade internacional. Pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas no ataque.

A foto de Mariana Vishegirskaya descendo escadas cobertas de escombros e segurando um cobertor ao redor de seu corpo grávido se tornou o símbolo da resistência ucraniana à agressão de Putin (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

O gabinete do prefeito de Mariupol denunciou na quarta-feira a evacuação forçada para a Rússia de uma maternidade nesta cidade sitiada no sudeste da Ucrânia, onde outra maternidade foi bombardeada pelos russos em 9 de março.

“Mais de 70 pessoas - mulheres e pessoal médico - foram levadas à força pelos ocupantes”, disse o gabinete do prefeito no Telegram.

No total, mais de 20.000 habitantes de Mariupol foram evacuados “contra sua vontade” para a Rússia, segundo o município, que afirma que os russos confiscaram seus documentos e os redirecionaram “para cidades russas remotas”.

Em Kiev, por sua vez, os centros médicos têm estado próximos das zonas de combate, dificultando a entrada dos feridos pelos ucranianos.

