A invasão da Ucrânia fez de Vladimir Putin a pessoa mais respeitável da história da internet

EFE/EPA/MIKHAIL KLIMENTYEV/SPUTNIK

A guerra e a invasão da Ucrânia fizeram do presidente russo Vladimir Putin a pessoa mais respeitável da história da Internet, e as redes foram inundadas com milhões de notícias e mensagens de desprezo para com ele.

Desde que decidiu invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro, houve mais de 12 milhões de notícias negativas (apenas em espanhol), milhares de tweets, vídeos críticos que se tornaram virais em várias redes sociais, rótulos ou hashtags e inúmeras campanhas de marketing para promover camisetas ou objetos que expressam a rejeição da invasão e do presidente russo.

Os dados são do Observatório Espanhol da Internet, uma entidade privada criada há 20 anos e que se especializou na análise de tendências e fenômenos relacionados à rede.

Os dados divulgados esta quarta-feira pelo Observatório revelam que nas últimas semanas a rede se tornou o eco e reflexo da rejeição gerada por esta guerra, e enfatizaram que este evento levou ao surgimento de novos arquétipos de “odiadores” (“odiadores”), trolls, “punidores” (“punidores”), “mercenários de guerra” e “cibersabotadores”.

O conflito de guerra levou, segundo o Observatório, a uma sucessão de milhões de opiniões negativas, desqualificando adjetivos, tweets incendiários e grupos anti-Putin que foram postados no Facebook ou no Telegram.

Alguns dos principais mecanismos de pesquisa da Internet modificaram as sugestões de pesquisa e associaram o nome de Putin a termos como “guerra”, “fortuna pessoal”, “genocídio Ucrânia” ou “envenenamento”.

Blogs que aludem à suposta corrupção dos oligarcas, a fortuna de Putin no exterior, seus amantes, filhos secretos e até planos para acabar com a vida do líder russo também proliferaram na Internet.

(Com informações da EFE)

