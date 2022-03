Vídeo: Jenn Muriel aumentou a temperatura nas redes sociais, leve em roupas e sem tatuagens

Jenn Muriel já era reconhecida por ser uma talentosa geradora de conteúdo, mas, além disso, sua fama nas redes sociais aumentou quando o escândalo que Yeferson Cossio e Aida Victoria Merlano estrelaram durante um encontro em Bucaramanga, no qual foram muito carinhosos, foi revelado. No meio desse triângulo amoroso, Muriel estava envolvida, que tinha um relacionamento com a paisa, mas que não havia sido confirmada até aquele momento em que havia chegado ao fim.

Recentemente, a influenciadora compartilhou através de suas 'InstaStories' uma rodada de 'perguntas e respostas' que seus seguidores lhe perguntaram e entregaram uma resposta com fotografias sensuais de como ela era antes de fazer algumas tatuagens em seu corpo.

A dinâmica que ela chamou de “foto de...” um de seus seguidores pediu que ela compartilhasse uma fotografia de quando ela não tinha tatuagens, lá a influenciadora compartilhou a imagem com seu torso nu e cobrindo os seios com os braços, e com as calças desabotoadas ela deu um vislumbre de sua calcinha cor de vinho. Além de chamar a atenção com sua figura incrível, Muriel acompanhou a roupa com uma maquiagem escura e o cabelo em ondas, cobrindo metade do rosto, o toque perfeito de sensualidade que seus seguidores estavam pedindo.

Mas essa não foi a única imagem que roubou mais do que um fôlego, outro pedido que um de seus seguidores pediu foi “uma foto para o meu papel de parede”, a resposta foi uma imagem sensual em que Jenn Muriel aparece vestindo um espartilho preto com renda que vai até o meio da cintura. Complementando a roupa, a influenciadora segurou nas mãos um buquê de rosas vermelhas e ali, suas tatuagens já podem ser vistas em seu braço, revelando uma aparência de 'mulher fatal' e soprando a imaginação de seus fãs.

Aqui está o conteúdo sensual de Jenn Muriel :

Jenn Muriel mostrou a sensualidade de suas curvas com e sem tatuagens, despertando a imaginação de seus seguidores. Retirado do Instagram @famososhastalaz

As reações logo apareceram nas redes sociais, já que o portal de fofocas 'Celebridades de A a Z' replicava as imagens compartilhadas pela influenciadora e entre os comentários que mais chamam a atenção estão aqueles em que dizem a Muriel que “você vê uma mamacita” e outros que dizem a ela que “ela parece muito bonita com e sem tatuagens.”

Além disso e dos bons comentários que as imagens receberam, Jenn Muriel compartilhou outro clipe em que mostrou a preocupação que sente ao ver que seu cabelo é invadido por cabelos grisalhos e percebeu o momento em que começou a gravar um vídeo para suas redes sociais, e também aproveitou para brincar que esta teria sido a única herança que seu pai lhe deixou.

“... Estou em choque, Deus, estou inundado com cabelos grisalhos, olha isso, meu Deus... em que ponto, segundo minha mãe, essa foi a única herança que meu pai me deixou (risos)... ah não, que horror”, disse o gerador de conteúdo no clipe.

As imagens foram replicadas pela página de fofocas 'Faranduleando ando' onde já ultrapassa 2.400 visualizações e mais de 50 curtidas por seguidores. Os comentários foram entre zombaria e compreensão, porque nem todas as pessoas ficam felizes por ter cabelos grisalhos nos cabelos.

“Cara Jenn, mas isso também não é tão ruim, quanto mais grisalho você ganha”, “Isso é hereditariedade, mas a questão é muito mais agravada quando eles começam a usar tinturas e queratinas em tenra idade”, “Ainda fica ótimo com cabelos grisalhos, dão um toque de maturidade”, entre outros.

