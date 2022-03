“Uma surra de Gertz Manero”: Raymundo Riva Palacio atacou o promotor pelo caso Alejandra Cuevas

O início da semana começou com uma proteção suave e plana concedida a Alejandra Cuevas e Laura Morán, que foram indiciadas pelo suposto crime do irmão do Procurador. General da República (FGR), e é por isso que inclui o primeiro andar da prisão por mais de 500 dias.

Isso provocou uma série de reações da opinião pública, de políticos, analistas e especialistas, a jornalistas ou a sociedade civil, que atacou o promotor até pedir sua renúncia de seu cargo dentro da FGR.

Segundo o jornalista Raymundo Riva Palácio, Gertz Manero insistiu com uma última oportunidade de intervir no caso antes da resolução, que era buscar uma consulta com o presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir apoio e pressão ao tribunal, mas ele não foi ouvido.

O escritor considerou em sua coluna mais recente para a Ejecentral que os dois procuradores, o capital e o federal, “atiraram na cabeça da lei”, depois que o Supremo Tribunal mostrou como “violaram a Constituição, manipularam a lei, inventaram acusações, ignoraram provas dos acusados de homicídio por comissão, misoginia cometida e violou direitos humanos”.

Riva Palácio destacou que Andrés Manuel López Obrador “leu muito bem o que estava a acontecer”, depois de terem sido tornadas públicas várias denúncias de abusos de poder e manipulação de procuradores e do Superior Tribunal de Justiça do CDMX.

Embora Alejandro Gertz Manero tenha ficado indignado com a virada do caso Alejandra Cuevas, mas como o escritor indicou, ele teve que renunciar e viu um projeto de resolução passar na frente dele que culminou na liberdade das mulheres em questão.

“A violação das leis foi monumental, como pode ser visto em algumas das reivindicações feitas na Corte durante seus pronunciamentos”, escreveu Raymundo Riva Palácio.

Ou seja, observou, o que se viu no Supremo Tribunal Federal foi “uma surra de Gertz Manero, Godoy e do Superior Tribunal de Justiça da Cidade do México”; no entanto, ele também percebeu que não há punição exemplar para as pessoas que abusaram de sua posição, apesar de o tribunal ter poderes para impô-la.

“Ele perdoou seus excessos”, concluiu o jornalista no texto Supremo Tribunal Federal, 11 - Gertz Manero, 0 em Ejecentral.

Alejandra Cuevas e Laura Morán, que foram destacadas, perseguidas e presas pelo suposto assassinato do irmão do promotor Alejandro Gertz Manero, ganharam amparo claro e claro pelo plenário do Supremo Tribunal de Justiça da Nação (SCJN), sendo totalmente gratuito.

Depois que uma análise aprofundada das questões foi decretada em 14 de março, os ministros concordaram que tanto o mandado de prisão quanto a ordem formal de prisão contra ambas as mulheres eram inconstitucionais.

Eles acrescentaram do Supremo Tribunal Federal, além disso, que até agora a autoridade não havia credenciado os requisitos estabelecidos pela Constituição para esse fim. A votação final do projeto foi 11 a favor, por unanimidade.

No caso específico de Laura del Morán, as autoridades garantiram que “a queixosa buscou, de acordo com suas possibilidades, atenção e cuidado com o parceiro, uma vez que confiou sua saúde a pessoal tecnicamente preparado”.

Portanto, não pode e não foi provado que um crime tenha sido cometido sob a modalidade de “comissão por omissão”, disseram em comunicado dirigido à imprensa e à opinião pública, que pode ser consultado publicamente.

Por outro lado, foi determinado que Alejandra Cuevas, que ficou presa por mais de 500 dias, seria imediatamente livre, pois consideraram incorreto atribuir a ela a morte de Federico Gertz Manero sob a figura “fiador acessório”.

Isso porque, em primeiro lugar, ela é uma figura inexistente perante a Lei; em segundo lugar, não há evidências de que a queixosa concordou em cuidar da paciente, então ela não tomou decisões sobre seus cuidados e, pior ainda, eles nem moravam juntos.

