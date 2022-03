TikTok e Maluma têm uma nova aliança

A plataforma chinesa de vídeos curtos TikTok anunciou uma doação de um milhão de dólares para a ONG El Arte de los Suenos, fundada em 2017 pelo artista colombiano Maluma e sua irmã Manuela, para contribuir para a educação artística de crianças e jovens desfavorecidos com as oportunidades de vida.

O valor da doação é de USD$50.000, que será usado para avançar ainda mais a missão da ONG, que é apoiar a cultura urbana e outras formas de expressão, como compor e tocar música, cantar, produzir, dançar e pintar.

“Trabalhamos em nossa fundação há vários anos e demos a cada criança a atenção e o apoio de que precisam. Ajudamos muitos a sair das drogas, deixar as ruas e pressioná-los a lutar por seus sonhos, essa é a nossa maior recompensa”, contou Maluma sobre o trabalho da Fundação em Antioquia durante um evento interno do TikTok como parte da celebração do Mês da Herança Latinx em 2021.

Juan Camilo Bolívar, chefe de contratos da TikTok, explica que a ideia nasceu do “renascimento pela arte, cultura e criatividade” que se vive em Medellín.

A ONG Maluma teve muita participação durante a pandemia de COVID-19

Em meio à pandemia, The Art of Dreams ofereceu um programa de treinamento de 12 meses para jovens em risco que conduziu workshops em grupo ao vivo e virtuais sobre tópicos que vão do autocuidado ao gerenciamento emocional, motivação e decisão -criação e capacitação.

“Estamos entusiasmados em ajudar esta fundação, que compartilha um dos nossos valores fundamentais, a construção de um futuro melhor através da livre expressão de ideias. Na Colômbia, há uma revolução cultural que é alimentada pela esperança e perseverança que o TikTok reconhece e apoia”, disse Bolívar.

Desde 2017, A Arte dos Sonhos trabalha com milhares de jovens na Colômbia, com os quais acompanhou mais de 3.000 sessões individuais de psicologia, mais de 500 sessões em grupo e mais de 7.000 horas de treinamento.

FOTO DO ARQUIVO: Um logotipo do TikTok é exibido em um smartphone nesta ilustração tirada em 6 de janeiro de 2020. REUTERS/Dado Ruvic/Foto de arquivo

O que fazer se uma conta TikTok foi sancionada e não tiver mais as mesmas visualizações

Muitos usuários postaram vídeos no TikTok, mas não têm mais as mesmas curtidas de antes. Se isso acontecer, eles podem ter sido vítimas de 'shadowban'. É uma forma de a rede social controlar o conteúdo que é carregado mais rapidamente. Se isso aconteceu, a Infobae traz o processo para eliminar esse tipo de sanção no TikTok.

Normalmente, isso acontece quando você tenta fazer upload de um vídeo que viola as regras de uso do aplicativo. Portanto, a melhor maneira de corrigir esse problema é simplesmente excluir os vídeos que eles acham que podem ter levado você até lá.

Shadowban e TikTok. (foto: WillCodex)

No entanto, existe um truque para conseguir remover o shadowban de uma conta do TikTok. Antes de usá-lo, você precisa baixar a versão mais recente desta plataforma de vídeo, então você precisa ir à Play Store ou App Store para atualizá-la.

1. Após a etapa anterior, entre no perfil do TikTok e clique no ícone de três linhas horizontais.

2. Duas opções serão exibidas, selecione 'Configurações e privacidade'.

3. Encontre a seção “Privacidade” e ative a “Conta privada”.

4. Deixar uma conta privada por pelo menos duas semanas. Quando esse período terminar, você deve desativar essa opção e verificar se não tem mais um shadowban.

Como a etapa anterior é feita? Em uma semana, você precisa enviar um vídeo com fundo preto e texto branco com a seguinte mensagem: Estou tentando esse método para ver se o TikTok remove o shadowban da minha conta. Se eu sair em seu Para você, deixe-me uma mensagem por favor.

É provável que o primeiro e o segundo vídeos não tenham muitas visualizações; no entanto, o terceiro, comentários, curtidas e visualizações já serão apreciados, o que confirmará que a conta TikTok não está mais sujeita a essa sanção.

CONTINUE LENDO