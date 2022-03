TEPJF anulou o “decreto” de Morena que permitia aos funcionários promover a revogação do mandato

CIUDAD DE MÉXICO, 27FEBRERO2022.- Al rededor de 200 simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador congregaron en el Zócalo para expresar su apoyo por su iniciativa a la reforma eléctrica y a la consulta de revocación de mandato. Como parte de la manifestación, también hubo consignas contra supuestos “opositores” del mandatario, entre ellos los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y periodistas como Carmen Aristegui. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

Em meados de março, o Congresso da União aprovou o decreto modificando a definição do Âmbito do Conceito de Propaganda Governamental, com o único objetivo de permitir que qualquer funcionário público fale livremente sobre a revogação do mandato, mesmo na proibição eleitoral.

No entanto, em sessão privada, o Tribunal Eleitoral da Federação Judiciária (TEPJF) decidiu declarar inaplicável o chamado “decreto” de Morena sobre a interpretação autêntica do conceito de “propaganda governamental” na revogação do mandato.

Além disso, ele confirmou que as medidas cautelares das Reclamações e Reclamações do Instituto Nacional Eleitoral (INE) contra Morena e outros atores políticos continuam em vigor para remover publicações que apoiam a AMLO de suas redes sociais.

O Tribunal considerou que as publicações do partido do governador do Campeche são propaganda governamental divulgada durante um período proibido, anteriormente descrito como aparentemente ilegal pelo próprio INE.

*Informações em desenvolvimento...