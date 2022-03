“Sim sim Paraguai, sim sim Caribe”: O enorme apoio dos colombianos hoje para o Paraguai vencer ou empatar contra o Perú

A prévia dos jogos entre Colômbia-Venezuela e Peru-Paraguai está sendo vivida intensamente não apenas na área ao redor dos estádios, mas também nas redes sociais; porque os liderados por Reinaldo Rueda não precisam apenas vencer em um lugar onde os resultados não foram favoráveis.

De fato, dos últimos jogos disputados no país vizinho, a Colômbia ganhou apenas 1, o que significa que as estatísticas não são favoráveis; mesmo assim, muitos fãs ainda esperam um bom resultado em Puerto Ordaz, onde a bilheteria para esta partida está esgotada.

Além disso, os torcedores colombianos esperam uma pontuação favorável no estádio nacional de Lima, onde o Perú enfrentará o Paraguai. O albiroja teria que empatar ou vencer para dar uma 'ajuda' à Colômbia, que tem a obrigação de somar até 3. É por isso que muitos na Colômbia acordaram nesta terça-feira “mais paraguaios do que nunca”.

Isso foi afirmado por vários em redes sociais como o Twitter, onde eles não hesitaram em expressar seu apoio à equipe dirigida por Guillermo Barros Schelotto antes da partida decisiva contra os liderados por Ricardo Gareca, e apesar do fato de que nenhum resultado lhe serve para jogar uma cota para Qatar, o ex-treinador do Boca Juniors não esconde sua empolgação quando sabe que será um “juiz” do Perú e da Colômbia no último dia das eliminatórias.

“1% de chance, 99% de fé” é uma das premissas que os fãs tricolores têm de sonhar com um passe para a repescagem em direção ao Catar. Além disso, não são poucos os que desejam boa sorte ao melhor time do mundo, que é, “claramente”, o Paraguai.

Por que não pensar na união dos dois países? Seria 'Paralombia'. Na verdade, algo semelhante aconteceu com o chamado 'Pacto de Lima' nas eliminatórias para o Brasil 2018, quando a Colômbia e o Perú jogaram. É uma pena que esse acordo não possa ser cumprido nesta terça-feira, já que ambos precisam dos 3 pontos.

Vale ressaltar que, especificamente, a Colômbia depende de si mesma e também do Paraguai, então mais de uma se levantou com a alma Guarani.

É possível fazer um novo 'Pacto de Lima', mas com Paraguai e Colômbia como membros? Até os mais otimistas pensam assim.

Até as músicas são endereçadas ao albirroja, e se todo esse apoio não funcionar, já existe a montagem feita por Javier Fernández com o uniforme inca para dar 'boa sorte' aos dirigidos por Gareca.

Alguns dados da Venezuela-Colômbia

O resultado mais comum entre as duas equipes foi 0-0; no total, quatro partidas terminaram com essa pontuação. Além disso, das últimas 17 partidas disputadas, 'Vinotinto' venceu cinco enquanto 'Tricolor' acumulou sete vitórias, deixando também o saldo de cinco empates.

Agora, um fato que pode ser positivo para Rueda e companhia, é que a equipe liderada por José Néstor Pékerman não marcou em suas duas últimas partidas; em contraste, a Colômbia quebrou sua seca de pontuação na quinta-feira passada contra a Bolívia. Além disso, a equipe do país vizinho foi pontuada em cada uma das últimas 13 partidas, mas os cafeicultores não marcaram em três dos últimos 7 jogos fora de casa.





