SEP: quando é o último dia para baixar o boletim e o certificado de estudos

Dois dos documentos mais importantes para os alunos do ensino básico, bem como para os pais, caso precisem realizar um procedimento, são o certificado de estudos e o boletim, com o qual é possível verificar se o menor está matriculado em uma instituição de ensino.

No entanto, devido à pandemia, a entrega desses papéis foi complicada pelo trabalho remoto, mas o Ministério da Educação Pública (SEP) disponibilizou aos pais uma plataforma para baixá-los de forma rápida, fácil e gratuita, a partir do conforto de casa.

O Sistema de Gestão Educacional e Educacional (SIGED) possibilitou que a seção específica pudesse baixar as cédulas do ensino básico a partir desta segunda-feira, 28 de março, e serão válidas até a próxima quinta-feira, 31, data que registra o primeiro período para a entrega das notas.

Para concluir esse procedimento antes do fechamento do site, você deve seguir os seguintes pontos:

1. Obtenha a Chave de Registro de População Única (CURP) do aluno.

2. Vá para a página SIGED para encontrar a votação com o CURP.

3. Encontre a opção de Visualizar cédulas e certificados e clique em.

4. Neste ponto, existem duas maneiras de obter a cédula: a primeira é com os dados do CURP e da Chave do Centro de Trabalho (CCT) da escola onde o aluno está matriculado. Enquanto o segundo é sobre inserir as informações pessoais do aluno: nomes, sobrenomes, sexo, data e local de nascimento.

5. Depois de preencher todos os campos, selecione o documento e a data de avaliação para baixá-lo.

O procedimento é remoto porque as escolas continuam a não funcionar normalmente (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO)

Através da mesma página, você pode visualizar e baixar o certificado de estudos, basta clicar nos certificados, em vez da opção de votação, e selecionar as datas correspondentes. Também existe uma maneira de realizar esse procedimento com um código QR.

- Localize o módulo QR no documento baixado.

- Leia o código com uma câmera de smartphone ou com um aplicativo.

- Aguarde o aplicativo exibir o código e o último passo é salvá-lo no seu dispositivo móvel.

- Caso haja algum erro nos documentos, ele deve ser expresso na instituição educacional do aluno.

O SEP lembrou que ambos os arquivos devem ser mantidos para o registro acadêmico do menor. Ele também destacou que os downloads de documentos escolares são gratuitos e podem ser feitos a partir de qualquer dispositivo eletrônico.

Os documentos podem ser baixados de qualquer dispositivo móvel (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Menores e seus pais já estão na porta de suas casas para sair para descansar nesta Semana Santa, período que o SEP concede para o descanso dos alunos. Portanto, para 2022, o período será considerado de segunda-feira 11 de abril a sexta-feira 22 do mesmo mês. Dessa forma, professores e alunos devem retornar às aulas até segunda-feira, 25 de abril.

Esta não será a única pausa que os alunos terão durante o mês de abril, porque antes que termine haverá mais dias sem escola, como escola as atividades serão suspensas durante o último fim de semana de abril.

De acordo com o calendário, a ponte começará a partir de sexta-feira, 29 de abril, devido à reunião do Conselho Técnico Escolar que professores e gerentes adquirem. Em seguida, junta-se ao sábado, 30 de março e domingo, 1º de maio.

