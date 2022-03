Quando questionado, Susel Paredes responde apoio a Pedro Castillo: “Serei um anti-cuchera para colocar as mãos no fogo”

Minutos antes do início da sessão, onde a moção para vaga presidencial foi analisada contra Pedro Castillo, Susel Paredes deu uma breve palestra fora do Congresso da República onde falou sobre o futuro à frente dos constantes confrontos entre o Executivo e o Legislativo.

“O que nos garante que em uma nova eleição eles voltarão a pedir vaga, pedir demissão. Sem identidade, sem resumo, sem passaportes. Os funcionários mudam tanto que as pessoas comuns nem conseguem ter seus documentos”, comentou o legislador do Partido Púrpura.

Um jornalista da PBO (rádio e web liderada por Phillip Butters) perguntava insistentemente a Paredes. Ao saber do médium do repórter, ela disse a ele: “Quero lembrar Butters que as pessoas comeram niocovita nos anos oitenta”, referindo-se à afinidade que o apresentador demonstrou em diferentes ocasiões pelo governo de Alan Garcia.

Mas o jornalista ainda buscava a opinião do parlamentar sobre a prisão dos sobrinhos do presidente na manhã desta segunda-feira. “Senhor, você não sabe que há independência de poderes? Deixe a lei punir aqueles criminosos e quem quer que sejam com o máximo de energia”, disse.

Mas o repórter respondeu com uma sentença dura: “Congressista, certamente lembra quando você era inspetor como tirou seus carrinhos das antiguidades em La Victoria”.

Susel Paredes continuou com o assunto e lembrou que os vendedores ambulantes que vendiam anticuchos até jogavam carvão em chamas nele, “mas é por isso que não vou deixá-los ficar onde querem; tem que haver ordem no país”.

No entanto, um tempo depois, ele se referiu à detenção do ambiente de Pedro Castillo. “Você se lembra dos sobrinhos de Toledo? O que havia para fazer? Coloque-os na prisão. O irmão de Humala não está preso? Então, a polícia, por ordem do juiz e do promotor, tem que prender os criminosos e separá-los daqueles que não são.”

Continuando a questão, reconheceu que é chocante que pessoas tão próximas do chefe de Estado sejam presas. “Impacte a imagem clara. Eu tive uma trabalhadora acusada de estupro legal. Estou impressionado com o comportamento dele mesmo que eu não tivesse nada a ver com isso, mesmo que eu quisesse que ele recebesse prisão perpétua”, disse.